رحمانی: ۲۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی در آذربایجان غربی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از نیروگاه برق خورشیدی بوکان با بیان اینکه استان با کسری ۱۵۰ مگاواتی برق مواجه است، افزود: در حال حاضر چهار هزار مگاوات ظرفیت متقاضی در حوزه پنل‌های خورشیدی در استان اهلیت سنجی شده است که ۲ هزار مگاوات آن مراحل اجرایی خود را طی می‌کند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری نزدیک به ۶۰ مگاوات از این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد و تا سال آینده بیش از ۱۲۰ مگاوات دیگر نیز عملیاتی شود که به طور تقریبی کسری انرژی استان را پوشش می‌دهد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر حمایت همه‌جانبه از پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: این طرح‌ها علاوه بر تأمین برق مورد نیاز صنایع و خانوارها، نقش مهمی در کاهش آلاینده‌های محیط‌زیستی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه دارند.

رحمانی همچنین یادآور شد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با هدف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در دستور کار استان است و مسئولان استانی زمینه‌های قانونی و تسهیلات مالی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند تا روند اجرایی پروژه‌ها تسریع شود.

ظرفیت قابل توجهی از متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان بررسی و تأیید شده و بخش مهمی از این طرح‌ها وارد مرحله اجرا شده‌اند که نشان‌دهنده استقبال جدی از انرژی‌های پاک است.

در ادامه طرح‌های بیشتری عملیاتی خواهد شد تا کمبود انرژی استان به شکل مؤثری جبران شود.

رحمانی با اشاره به ظرفیت بالای تابش خورشید در استان، اضافه کرد: آذربایجان‌غربی می‌تواند به قطب تولید انرژی پاک در شمال‌غرب کشور تبدیل شود و از این توانمندی برای توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست بهره ببرد.

دهکده خورشیدی بوکان که در فاز اولیه با ظرفیت تولید ۱۵ مگاوات برق آغاز به کار خواهد کرد، قابلیت توسعه تا ۵۲ مگاوات را دارد.

طرح نیروگاه برق خورشیدی یکی از پروژه‌های سازگار با محیط‌زیست بوده و احداث آن در راستای استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر است.