به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش سیمینه بوکان نوسازی ماشینآلات دستگاههای خدمات رسان را از اولویتهای اصلی استان دانست و گفت: توزیع ماشینآلات جدید در سطح استان و شهرستان بوکان، به بهبود خدمات کمک میکند.
وی، با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه راه و آسفالت استان، افزود: با وجود محدودیتهای بودجهای، در سال جاری پروژههای راهسازی و آسفالت به اندازه چندین سال گذشته اجرا شده و این روند نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای ارتباطی بوکان دارد.
رحمانی همچنین تکمیل محورهای ارتباطی سیمینه - مهاباد و بوکان - سردشت را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: این مسیرها بهدلیل داشتن نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و ارتباطی منطقه، باید هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
استاندار آذربایجانغربی به فعالسازی رویه تجارت مرزی نیز اشاره کرده و افزود: فعالسازی رویه تجارت مرزی، فرصتی نو برای درآمدزایی و رونق اقتصادی استان است و شهرستان بوکان میتواند با برنامهریزی صحیح از آن برای توسعه پایدار بهرهمند شود.
رحمانی با تأکید بر ظرفیتهای بالای بوکان، از برنامهریزی برای آمادهسازی شهرک صنعتی این شهرستان تا دهه فجر خبر داده و اضافه کرد: توسعه بوکان نیازمند جذب سرمایهگذاری، تقویت تولید و فراتر رفتن از اتکای صرف به بودجه دولتی است.
