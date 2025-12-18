عثمانی: افزایش تولید زمینه استقلال اقتصادی کشور را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، قسیم عثمانی بعد از ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری از طرح زنجیره تولید گوشت مرغ در بوکان اظهار کرد: اشتغالزایی نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد و یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود شرایط اقتصادی محسوب میشود
وی با بیان اینکه اثر افزایش تولید، ایجاد اشتغال است که بهطور مستقیم موجب آرامش و آسایش جامعه میشود، افزود: برای کاهش قیمتها و کنترل تورم، باید افزایش تولید را بهصورت جدی و مستمر دنبال کنیم.
فرماندار بوکان نیز از اجرای بیش از ۷۰ پروژه عمرانی، سرمایهگذاری و زیربنایی در این شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۱ بسته مهم عمرانی و سرمایهگذاری در بوکان در دست اجرا قرار دارد.
خشایار صنعتی با اشاره به پروژههای حوزه بهداشت و درمان افزود: پروژه بیمارستان بوکان با پیشرفت قابل توجهی در حال اجراست و نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی منطقه خواهد داشت.
وی با اشاره به سیاست دولت در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: در حوزه مدرسهسازی، ۱۳ مدرسه خیرساز در شهرستان بوکان در حال احداث است که در راستای سیاستهای رئیسجمهور و با هدف بهبود زیرساختهای آموزشی اجرا میشود.
صنعتی به یکی از بزرگترین پروژههای سرمایهگذاری شهرستان اشاره و خاطرنشانکرد: امروز فاز نخست پروژه پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۱۲۵ هزار قطعه به بهرهبرداری میرسد همچنین فازهای دوم و سوم این پروژه با ظرفیت ۷۵۰ هزار قطعه در دست اجراست.
وی این طرح را یک مگا پروژه دانست، یادآور شد: در صورت تکمیل تمامی فازها، تولید مرغ کشور حدود نیم درصد افزایش خواهد یافت که تأثیر قابل توجهی در امنیت غذایی و اشتغالزایی خواهد داشت.
نظر شما