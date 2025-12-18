  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

عثمانی: افزایش تولید زمینه استقلال اقتصادی کشور را فراهم می کند

عثمانی: افزایش تولید زمینه استقلال اقتصادی کشور را فراهم می کند

ارومیه - نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش تولید نه‌تنها وابستگی به کشورهای دیگر را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز استقلال اقتصادی کشور نیز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، قسیم عثمانی بعد از ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری از طرح زنجیره تولید گوشت مرغ در بوکان اظهار کرد: اشتغال‌زایی نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و یکی از مهم‌ترین راهکارها برای بهبود شرایط اقتصادی محسوب می‌شود

وی با بیان اینکه اثر افزایش تولید، ایجاد اشتغال است که به‌طور مستقیم موجب آرامش و آسایش جامعه می‌شود، افزود: برای کاهش قیمت‌ها و کنترل تورم، باید افزایش تولید را به‌صورت جدی و مستمر دنبال کنیم.

فرماندار بوکان نیز از اجرای بیش از ۷۰ پروژه عمرانی، سرمایه‌گذاری و زیربنایی در این شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۱ بسته مهم عمرانی و سرمایه‌گذاری در بوکان در دست اجرا قرار دارد.

خشایار صنعتی با اشاره به پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان افزود: پروژه بیمارستان بوکان با پیشرفت قابل توجهی در حال اجراست و نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی منطقه خواهد داشت.

وی با اشاره به سیاست دولت در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: در حوزه مدرسه‌سازی، ۱۳ مدرسه خیرساز در شهرستان بوکان در حال احداث است که در راستای سیاست‌های رئیس‌جمهور و با هدف بهبود زیرساخت‌های آموزشی اجرا می‌شود.

صنعتی به یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرستان اشاره و خاطرنشان‌کرد: امروز فاز نخست پروژه پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۱۲۵ هزار قطعه به بهره‌برداری می‌رسد همچنین فازهای دوم و سوم این پروژه با ظرفیت ۷۵۰ هزار قطعه در دست اجراست.

وی این طرح را یک مگا پروژه دانست، یادآور شد: در صورت تکمیل تمامی فازها، تولید مرغ کشور حدود نیم درصد افزایش خواهد یافت که تأثیر قابل توجهی در امنیت غذایی و اشتغال‌زایی خواهد داشت.

کد خبر 6694068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها