رحمانی: سرمایه گذاران حوزه تولید در آذربایجان غربی حمایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری از طرح توسعه زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ در شهرستان بوکان با بیان اینکه در استان شاهد جهش قابل توجه سرمایه گذاری هستیم، افزود: این روند مسیر توسعه همهجانبه را شتاب بخشیده و دستاوردهای حاصل از رویداد ای نوا، زمینه رونق اقتصادی و گسترش اشتغال را فراهم کرده است.
وی همچنین با تاکید بر حمایت عملی از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی، خاطرنشان کرد: تأمین آب، انرژی، حملونقل و خدمات پشتیبان در کنار جذب سرمایهگذار با جدیت دنبال میشود.
رحمانی با تاکید بر نهادینهسازی فرهنگ حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان، اضافه کرد: دستگاههای اجرایی با پیشگام بودن در رفع موانع سرمایهگذاری، در شکوفایی همزمان گردشگری، صنعت، معدن و خدمات سهیم باشند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه امنیت غذایی به صنایع تولیدی وابسته است و باید از سرمایهگذاران این حوزه حمایت جدی شود، گفت: هم اکنون میزان تولید سالانه استان در گوشت مرغ حدود هفت میلیون تن است که نشان میدهد کمبودی در استان وجود ندارد و باید نگرشها نسبت به تولید و حمایت از تولیدکنندگان تغییر کند.
رحمانی، از لزوم برنامهریزی برای آمادهسازی شهرک صنعتی بوکان تا دهه فجر امسال خبر داد و گفت: با رفع مشکلات موجود، این شهرک صنعتی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
وی خاطر نشانکرد: بوکان ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری دارد و توسعه آن صرفاً با بودجه دولتی محقق نمیشود، بلکه نیازمند جذب سرمایهگذاری و توجه ویژه به تولید است.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیتهای مرزی آذربایجانغربی و فعال شدن رویه تجارت مرزی تصریحکرد: فرصتهای مرزی یکی از بزرگترین نعمتها برای توسعه و رونق تجارت استان است.
