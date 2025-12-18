به گزارش خبرگزاری مهر، در پی هشدارهای هواشناسی درباره وقوع طوفان در منطقه، جمعی از مسئولان شهرستان قشم با حضور در روستای کامل‌آباد، مردم این روستا را به تخلیه موقت دعوت کردند.

پیش از این نیز اهالی روستای طولا تخلیه شده‌اند.