  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

دستور تخلیه روستای کامل‌آباد قشم صادر شد

بندرعباس- فرماندار و امام جمعه قشم با حضور در روستای کامل‌آباد قشم دستور تخلیه موقت این روستا را صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی هشدارهای هواشناسی درباره وقوع طوفان در منطقه، جمعی از مسئولان شهرستان قشم با حضور در روستای کامل‌آباد، مردم این روستا را به تخلیه موقت دعوت کردند.

پیش از این نیز اهالی روستای طولا تخلیه شده‌اند.

