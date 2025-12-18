به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی غلامی شب پنجشنبه در نشست هیئت اندیشهورز مجمع بسیجیان استان یزد که به مناسبت هفته پژوهش و هفته وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد، بر لزوم اجرای طرحهای راهبردی استان با رویکرد مسئلهمحور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نباید به حاشیهها پرداخت، گفت: حاشیهپردازی توان تحلیل و حل مسئله را کاهش میدهد.
غلامی همچنین بسیج و سپاه را ظرفیتی بزرگ فکری، علمی و عملی برای کمک به دولت و پیشرفت استان دانست.
آیتالله سیدمحمدکاظم مدرسی، استاد شبکه تربیتی حلقههای صالحین بسیج نیز با اشاره به اهمیت دیپلماسی علمی، تشکیل دفتر جذب دانشجویان بینالمللی در یزد گفت: این دفتر میتواند به ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی استان کمک کند.
در این جلسه طرحهای تخصصی مختلفی از جمله ایجاد رصدخانه معیشت، سند توسعه صنایعدستی، تحرک اجتماعی جوانان و دیپلماسی علمی از جمله طرحهایی بود که ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما