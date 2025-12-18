  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴

غلامی،: طرح‌های راهبردی استان یزد باید با رویکرد مسئله‌محور پیگیری شود

یزد_ فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با تاکید بر لزوم تمرکز بر مسائل اصلی کشور و پرهیز از حاشیه‌پردازی گفت: طرح‌های راهبردی استان توسط گروه‌های تخصصی بسیج با رویکرد مسئله‌محور دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی غلامی شب پنجشنبه در نشست هیئت اندیشه‌ورز مجمع بسیجیان استان یزد که به مناسبت هفته پژوهش و هفته وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد، بر لزوم اجرای طرح‌های راهبردی استان با رویکرد مسئله‌محور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه نباید به حاشیه‌ها پرداخت، گفت: حاشیه‌پردازی توان تحلیل و حل مسئله را کاهش می‌دهد.

غلامی همچنین بسیج و سپاه را ظرفیتی بزرگ فکری، علمی و عملی برای کمک به دولت و پیشرفت استان دانست.

آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی، استاد شبکه تربیتی حلقه‌های صالحین بسیج نیز با اشاره به اهمیت دیپلماسی علمی، تشکیل دفتر جذب دانشجویان بین‌المللی در یزد گفت: این دفتر می‌تواند به ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی استان کمک کند.

در این جلسه طرح‌های تخصصی مختلفی از جمله ایجاد رصدخانه معیشت، سند توسعه صنایع‌دستی، تحرک اجتماعی جوانان و دیپلماسی علمی از جمله طرح‌هایی بود که ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

