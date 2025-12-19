به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا الیاسی، در جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان فرخ‌شهر اظهار داشت: در این نشست، ضمن قرائت دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بر لزوم همکاری و تعامل مؤثر تمامی دستگاه‌های عضو کارگروه در اجرای گشت‌های مشترک نظارتی تأکید شد.

وی افزود: هدف از این گشت‌ها، پیشگیری از بروز تخلفات صنفی، کنترل قیمت‌ها و حفظ آرامش بازار در شرایط حساس اقتصادی به‌ویژه در آستانه مناسبت‌هایی نظیر شب یلدا، ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال است.

الیاسی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته در این جلسه، تصریح کرد: تأمین تدریجی سهمیه خرمای ماه رمضان و میوه شب عید با همکاری اداره تعاون روستایی شهرستان در دستور کار قرار گرفت تا از بروز کمبود یا افزایش قیمت‌های غیرمنطقی جلوگیری شود.

مسئول هماهنگی امور صمت فرخ‌شهر همچنین با اشاره به تأکید نماینده فرماندار در این جلسه، گفت: نقش اتاق اصناف در ثبات بازار بسیار کلیدی است و لازم است دستگاه‌های نظارتی با دقت و استمرار بیشتری فعالیت کنند تا تغییرات احتمالی در نرخ حامل‌های انرژی، بهانه‌ای برای سوءاستفاده برخی افراد سودجو نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این جلسه با محوریت هماهنگی بین‌دستگاهی، نظارت حداکثری و برنامه‌ریزی پیش‌گیرانه برای حفظ تعادل و آرامش بازار در فصل پاییز و زمستان برگزار شد و تصمیمات اتخاذشده در راستای تأمین به‌موقع و عادلانه کالاهای اساسی، به‌زودی اجرایی خواهد شد.