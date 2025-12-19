به گزارش خبرنگار مهر، هواشناسی مازندران با اشاره به تداوم هوای ابری در مناطق ساحلی و جلگه‌ای استان اعلام کرد: از امشب نیمه غربی مازندران شاهد بارش پراکنده باران و نیمه شرقی استان با بارش ملایم برف همراه خواهد بود.

وضعیت جوی مازندران در مناطق ساحلی و جلگه‌ای طی امروز ابری پیش‌بینی می‌شود و از امشب با فعالیت سامانه ناپایدار، بارش‌هایی به صورت پراکنده در سطح استان رخ خواهد داد.

بر اساس اعلام هواشناسی، در نیمه غربی استان بارش‌ها عمدتاً به شکل باران و در نیمه شرقی، به دلیل کاهش نسبی دما، به صورت برف ملایم خواهد بود که این شرایط تا ساعات پایانی شب ادامه دارد.

همچنین با توجه به افزایش حجم تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان، از بعدازظهر روز جمعه محور کندوان و جاده چالوس به منظور تخلیه بار ترافیکی، به صورت یک‌طرفه از شمال به جنوب و به سمت تهران اعمال می‌شود.

راهداری و پلیس راه از رانندگان درخواست کردند ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با توجه به شرایط جوی و لغزندگی احتمالی جاده‌ها، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، تجهیزات ایمنی لازم را همراه داشته باشند.