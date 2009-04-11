به گزارش خبرمهر در بندرعباس، سید نصیر سید محمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارندگی های چند روز اخیر و رفع مشکل تامین آب افزود: با بارشهای چند روز اخیر سدهای خاکی احداث شده جهت تامین آب کشاورزی در برخی مناطق این استان آبگیری شد.

وی بیان کرد: یکی از سدهای بزرگ خاکی که به نحو مطلوبی آبگیری شده است، سد خاکی چلوگهره شهرستان بندرعباس است که با بارندگی های اخیر حدود 9 میلیون متر مکعب آب در مخزن سد ذخیره شده است.

به گفته وی، سد خاکی چلوگهره که در سال 86 در سفر ریاست جمهوری و با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره برداری رسید یکی از پروژه های مهم اجرا شده در بخش آب و خاک است که در طی مدت سه سال با هزینه بالغ بر 65 میلیارد ریال احداث شد.

سید محمدی خاطرنشان کرد: طول تاج این سد خاکی 490 متر و حجم مخزن آن 10 میلیون متر مکعب است و هدف از احداث آن تامین آب مورد نیاز جهت کشت آبی حدود هزار هکتار از اراضی کشاورزی و نیز جلوگیری از خسارت سیل در فصول پرآبی و ذخیره آب در سفره های زیرزمینی به جهت کاهش اثرات خشکسالی است.