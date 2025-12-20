به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، در حالی که جیمز کامرون آماده است تا بالاخره «آواتار: آتش و خاکستر» را از دیروز (جمعه ۱۹ دسامبر) به سینماها ببرد، اکنون در مصاحبه‌ای گفته به محض فروکش کردن گرد و غبار این فیلم، به تکمیل فیلمنامه «ترمیناتور» بعدی خواهد پرداخت.

کامرون گفته است دارد روی یک فیلم جدید «ترمیناتور» کار می‌کند، اما آرنولد شوارتزنگر چهره اصلی این مجموعه، در آن حضور نخواهد داشت.

کامرون به هالیوود ریپورتر گفت: با اطمینان می‌توانم بگویم که آرنولد در این فیلم نخواهد بود. وقت آن رسیده که نسل جدیدی از شخصیت‌ها را ببینیم. من اصرار داشتم که آرنولد در فیلم «ترمیناتور: سرنوشت تاریک» محصول ۲۰۱۹ حضور داشته باشد و این پایان بسیار خوبی برای او در نقش T-۸۰۰ بود. حالا باید تفسیر وسیع‌تری از «ترمیناتور» و ایده جنگ زمان و هوش فوق‌العاده وجود داشته باشد. می‌خواهم چیز جدیدی خلق کنم که مردم تصورش را هم نمی‌کنند.

کامرون گفت وقتی گرد و غبار «آواتار» تا چند ماه دیگر فروکش کند، واقعاً در این سوژه غرق خواهد شد اما بزرگترین مشکل داستانی وی این است که بتواند به اندازه کافی از آنچه در حال رخ دادن است جلوتر باشد تا فیلمش واقعاً یک فیلم علمی تخیلی باشد.

وی چیز بیشتری درباره فیلم جدید «ترمیناتور» نگفت و روشن نکرد که آیا این فیلم دنباله‌ای بر «سرنوشت تاریک» است یا چیزی کاملاً متفاوت خواهد بود.

در سال ۲۰۲۲، کامرون اشاره‌ای به کارگردانی فیلم بعدی «ترمیناتور» کرد و گفته بود این فیلم بیشتر به هوش مصنوعی مرتبط خواهد بود. وی یک سال بعد گفت که در حال نوشتن فیلمنامه این فیلم است و می‌خواهد قبل از ادامه کار، ببیند هوش مصنوعی چگونه توسعه یافته است.

کامرون از زمان «ترمیناتور ۲: روز داوری» فیلمی از این مجموعه کارگردانی نکرده، اگرچه در «ترمیناتور: سرنوشت تاریک» به کارگردانی تیم میلر نقش اصلی را داشت. این فیلم نقدهای بدی دریافت و طبق گزارش‌ها ۱۲۰ میلیون دلار ضرر کرد.

کامرون از پشیمانی خود در انتخاب لیندا همیلتون و آرنولد شوارتزنگر در فیلم «سرنوشت تاریک» صحبت کرد و گفت که در طول تولید و پس از آن با میلر اختلاف نظر داشت.