به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسینزهی، امام جمعه اهل سنت شهرستان خاش، در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر جایگاه تفکر در رشد اخلاقی انسان، اندیشه را نعمتی الهی دانست که مسیر تعالی فرد و جامعه را روشن میسازد.
وی بیان کرد: جامعهای که اهل تدبر و تعقل باشد، از لغزشها و فتنهها در امان میماند و به سوی وحدت و پویایی حرکت میکند. تفکر قدرت تشخیص انسان را تقویت کرده و او را نسبت به مسئولیتهای دینی و اخلاقی آگاه میسازد؛ بنابراین هر جامعهای که بر پایه اندیشه بنا شود، اخلاق و امنیت در آن تثبیت خواهد شد.
امام جمعه اهل سنت خاش در ادامه بر اهمیت تذکر و تلقین به امور نیک تأکید کرد و گفت: یادآوری مداوم ارزشهای اخلاقی، روح انسان را بیدار نگه میدارد و زمینه انجام اعمال صالح را فراهم میکند.
وی افزود خانوادهها، مدارس و محیطهای اجتماعی باید این فرهنگ را تقویت کنند، زیرا عمل به نیکی تنها یک دستور دینی نیست، بلکه اساس مشارکت اجتماعی و عامل ایجاد آرامش و برادری میان مردم است. وی خاطرنشان کرد بسیاری از مشکلات اجتماعی با ترویج اخلاق نیک و عمل به خیر کاهش مییابد.
مولوی حسینزهی با اشاره به ارزشهایی چون صداقت، امانتداری، گذشت و احترام متقابل، یادآوری این اصول را ضرورتی دائمی دانست و گفت جامعهای که اخلاق در آن زنده باشد، هم از نظر امنیتی و هم از نظر اجتماعی پیشرفت خواهد کرد.
اووی در بخش دیگری از سخنانش حادثه تروریستی لار زاهدان را بهشدت محکوم کرد و آن را جنایتی خلاف انسانیت و دشمنی آشکار با امنیت مردم دانست.
وی تأکید کرد: هدف چنین اقدامات، ایجاد اختلاف و تضعیف آرامش عمومی است، اما مردم ایران با آگاهی و وحدت همواره توطئهها را خنثی کردهاند.
امام جمعه اهل سنت خاش با تسلیت به خانوادههای شهدای امنیت گفت خون پاک این عزیزان اراده ملت را برای دفاع از وطن قویتر میکند و اتحاد شیعه و سنی بهترین سد در برابر دشمنان است.
