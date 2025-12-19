تمامی مدارس شهرستان کهک شنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت بحران شهرستان کهک با توجه به وضعیت جوی حاکم بر منطقه، تصمیم به تغییر شیوه فعالیت مراکز آموزشی این شهرستان گرفت.



بر اساس اعلام این ستاد، به دنبال بارش نزولات آسمانی، کاهش محسوس دما و لغزندگی مسیرهای ارتباطی، تردد ایمن دانش‌آموزان با مخاطره مواجه شده و به همین دلیل، فعالیت تمامی مدارس شهرستان کهک در روز شنبه ۲۹ آذرماه به صورت غیرحضوری خواهد بود.



این تصمیم شامل کلیه مقاطع تحصیلی در سطح شهرستان بوده و مدارس در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر مشمول این مصوبه هستند.



آموزش‌ها طبق برنامه‌های اعلامی از سوی آموزش و پرورش و از طریق بسترهای پیش‌بینی‌شده آموزشی پیگیری خواهد شد.



ستاد مدیریت بحران شهرستان کهک هدف از اتخاذ این تصمیم را صیانت از سلامت دانش‌آموزان، کادر آموزشی و خانواده‌ها عنوان کرده و از شهروندان خواسته است با توجه به شرایط جوی، از ترددهای غیرضروری در سطح معابر شهری و روستایی خودداری کنند.

