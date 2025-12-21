مادورو: ۲۵ هفته است که درگیر کارزار دزدی دریایی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا در سخنانی اعلام کرد: کاراکاس به مدت ۲۵ هفته، کارزار تهاجمی تروریسم روانی و دزدی دریایی که به نفتکشها حمله کرده را محکوم، با آن مقابله و آن را شکست داده است.
رئیسجمهور ونزوئلا در این خصوص اضافه کرد: ما آمادهایم تا روند انقلاب مان را تسریع کنیم.
وی در ادامه بر ادامه مقاومت در برابر اقدامات خصمانه آمریکا تأکید کرد.
این در حالیست که بلومبرگ ساعاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد: آمریکا سومین نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد.
راشا تودی نیز اعلام کرد: در ادامه تلاشهای واشنگتن برای دزدی دریایی، نفتکش سوم در سواحل ونزوئلا توقیف شد.
