طرح الزام ترامپ برای کسب مجوز از کنگره برای حمله به ونزوئلا رأی نیاورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب دو پیش‌نویس طرح که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور را ملزم می‌کرد پیش از هرگونه «حمله به ونزوئلا» موافقت کنگره را جلب کند، ناکام ماند.

این دو طرح پیشنهادی با هدف ملزم کردن کاخ سفید به دریافت مجوز رسمی از کنگره پیش از هرگونه اقدام نظامی علیه کاراکاس تدوین شده بود، اما موفق به کسب آرای لازم در صحن مجلس نمایندگان نشد.

براساس گزارش سی بی اس نیوز آمریکا، طرح‌های پیشنهادی که از سوی نمایندگان دموکرات ارائه شده بود، نتوانستند آرای لازم را کسب کنند.

طرح اول را «گرگوری میکس»، نماینده دموکرات نیویورک پیشنهاد داد. طرح مورد نظر خواستار خروج نیروهای مسلح آمریکا از «درگیری با هر سازمان تروریستی تعیین‌شده توسط رئیس‌جمهوری این کشور در نیم‌کره غربی» بود، مگر اینکه کنگره اعلام جنگ کرده یا مجوز استفاده از نیروی نظامی را صادر کرده باشد.

طبق این گزارش، این طرح با ۲۱۰ رأی موافق در برابر ۲۱۶ رأی مخالف رأی نیاورد.

طرح دوم را «جیم مک‌گاورن»، نماینده دموکرات ماساچوست ارائه کرد که بر خروج نیروهای مسلح آمریکا از «هرگونه درگیری در داخل یا علیه ونزوئلا که فاقد مجوز کنگره باشد» تأکید داشت.

این طرح نیز با ۲۱۱ رأی موافق در برابر ۲۱۳ رأی مخالف تصویب نشد.