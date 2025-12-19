  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۷

برخورد پژو ۴۰۵ و کامیون ولوو در محور سنندج–کامیاران؛ ۲ نفر جان باختند

سنندج- رئیس پلیس‌راه کردستان از وقوع یک سانحه رانندگی در محور سنندج–کامیاران خبر داد که بر اثر آن دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی اظهار کرد: سانحه رانندگی در محور سنندج–کامیاران منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

وی افزود: این حادثه امروز در کیلومتر ۳۷ محور سنندج–کامیاران و در پی برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ با یک کامیون کشنده ولوو رخ داد.

وی تصریح کرد: در این سانحه، دو نفر از سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵ در محل حادثه جان خود را از دست دادند و دو مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند.

رئیس پلیس‌راه کردستان با بیان اینکه راننده کامیون آسیبی ندیده است، تصریح کرد: بررسی کارشناسان پلیس برای تعیین علت دقیق وقوع این حادثه همچنان ادامه دارد.

