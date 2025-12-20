به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صنعتکاران در جریان بازدید از مناطق سیل زده، اظهار کرد: با وجود خسارات قابل توجه مالی در اثر سیلاب اخیر، از نخستین لحظات وقوع حادثه، مجموعه سپاه و بسیج سازندگی، گروههای جهادی و با همکاری مردم منطقه وارد عمل شدند.
وی افزود: در حال حاضر عملیات تخلیه منازل، تأمین اقلام ضروری، تغذیه و اسکان موقت سیلزدگان در حال انجام است و برای روزهای آینده نیز برنامهریزی لازم جهت شستوشو، پاکسازی و آمادهسازی مجدد منازل صورت گرفته است.
فرمانده سپاه امام سجاد (ع) تأکید کرد: ضروری است در کنار امدادرسانی، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در دستور کار قرار گیرد تا در آینده مردم با کمترین آسیب در شرایط بحرانی مواجه شوند.
صنعتکاران خاطرنشان کرد: سپاه امام سجاد (ع) با تمام ظرفیت آماده است در حوزههای بازسازی منازل آسیبدیده، اسکان موقت و حمایت از خانوادههای سیلزده همکاری کند تا مردم هرچه سریعتر به ثبات و آرامش در زندگی خود بازگردند.
