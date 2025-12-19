به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «ایوان خیل»، وزیر امور خارجه ونزوئلا گفت: «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا «متخصص تبلیغ کودتاها و پروژههای تغییر نظام» است و آمریکا را به سمت جنگی سوق میدهد که آمریکاییها آن را نمیخواهند.
وی افزود: سیاستهای آمریکا موجب شکست این کشور در عرصه جهانی شده و در نقاط مختلف جهان، خونریزی و مرگ برجای گذاشته است.
وزیر خارجه ونزوئلا همچنین گفت: «گفتمان نفرت» که روبیو علیه آمریکای لاتین و منطقه کارائیب ترویج میکند، نشانه شکستی سیاسی و اخلاقی است.
خیل تأکید کرد: روبیو منافع مردم آمریکا را دنبال نمیکند، بلکه در خدمت «مافیای میامی» و شبکههای لابیگری تأمینکننده مالی او قرار دارد.
روبیو روز جمعه در خصوص دخالتهای کشورش در امور داخلی ونزوئلا بر خلاف تمامی کنوانسیونهای بین المللی ادعا کرد: ونزوئلا بزرگترین منبع بیثباتی در منطقه کارائیب است!
وی همچنین مدعی شد که ونزوئلا با ایران و حزبالله همکاری میکند و روابط نزدیکی بین دولت ونزوئلا و کارتلهای مواد مخدر و تروریستها وجود دارد.
