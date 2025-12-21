  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

تنش بین رؤسای جمهوری برزیل و آرژانتین درباره ونزوئلا

موضوع مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا موجب تنش لفظی بین رؤسای جمهوری برزیل و آرژانتین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوموند، لولا داسیلوا رئیس جمهوری برزیل در اجلاس سران بلوک آمریکای جنوبی (مرکوسور) گفت: هرگونه مداخله نظامی در ونزوئلا فاجعه‌ای انسانی برای نیم‌کره غربی و یک الگوی خطرناک برای جهان خواهد بود.

در مقابل، خاویر میلی رئیس‌جمهوری آرژانتین و متحد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این اجلاس گفت: آرژانتین از فشار بر ونزوئلا استقبال می‌کند.

این مقام آرژانتینی افزود: زمان برخورد محتاطانه با موضوع ونزوئلا به پایان رسیده است.

رسانه‌های آمریکایی، دکترین ترامپ برای آمریکای لاتین را ویرایشی از دکترین مونرو ارزیابی کرده اند که نیمکره غربی را حیاط خلوت آمریکا قلمداد می‌کند.

ترامپ در چارچوب برداشت خود از دکترین مونرو، تلاش می‌کند با فشار اقتصادی و نظامی، دولت‌های چپ‌گرای حاکم بر کشورهای آمریکای لاتین را ساقط کرده و دولت‌های متحد خود را بر این کشورها حاکم کند.

