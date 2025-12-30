مادورو: ۳۹ هواپیمای حامل مواد مخدر را منهدم کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز آم، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا امروز سه شنبه در تلویزیون ونزوئلا اعلام کرد که نیروی هوایی کاراکاس در سال ۲۰۲۵، ۳۹ هواپیمای حامل مواد مخدر را منهدم کرده است که تعداد کل این هواپیماها را از زمان تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر به ۴۳۰ فروند میرساند.
رئیس جمهور ونزوئلا سپس اضافه کرد: میخواهم به نیروهای مسلح، مجموعه دفاع منطقهای و به ویژه پدافند هوایی و هوانوردی نظامی خود تبریک بگویم، زیرا سی و یکمین هواپیمای حامل مواد مخدر سال جاری، دیروز در ایالت آپوره سرنگون شد.
وی افزود که یک هواپیمای نظامی ونزوئلا روز دوشنبه ۸ هواپیمای قاچاق مواد مخدر را در ایالت آمازوناس نزدیک مرز برزیل منهدم کرد؛ اقدامی که تعداد کل این هواپیماها را در سال جاری به ۳۹ فروند رسانده است.
از سپتامبر تاکنون، نیروهای آمریکایی بیش از ۲۰ قایق را که ادعا میشود برای قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام استفاده میشد، هدف قرار دادهاند که دستکم ۸۳ کشته بر جای گذاشته است.
آمریکا همچنین بزرگترین ناو هواپیمابر جهان به نام «یو اس اس جرالد فورد» را همراه با ناوها و جنگندههای خود در منطقه کارائیب مستقر کرده و رسماً آن را بخشی از عملیات ادعایی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد؛ حال آنکه رسانههای بسیاری چشم طمع واشنگتن به نفت کاراکاس را تنها دلیل اقدامات تحریک آمیز از سوی دولت ترامپ میدانند.
