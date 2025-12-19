https://mehrnews.com/x39VyR ۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۰:۰۲ کد خبر 6695303 استانها همدان استانها همدان ۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۰:۰۲ منظره زیبای برفی آرامگاه بوعلی سینا همدان همدان- بارش برف در شهر همدان چهره شهر را بار دیگر زیبا کرده است. دریافت 14 MB کد خبر 6695303 کپی شد مطالب مرتبط بارش اولین برف زمستانی در شاهرود بارش برف در حرم مطهر امام رضا(ع) بارش برف در جادههای مرتفع استان سمنان؛ زنجیر چرخ الزامی است برف و کولاک در معدن مس درهزار سیرجان محورهای مواصلاتی اصفهان لغزنده است؛ بارش برف در محورهای شمال و شرق بارش برف در شیروان بارش برف و مهگرفتگی محورهای خراسان شمالی را دربرگرفت برچسبها آرامگاه بوعلی سینا همدان بارش برف
