محورهای مواصلاتی اصفهان لغزنده است؛ بارش برف در محورهای شمال و شرق

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های چند روز گذشته در استان اصفهان اظهار کرد: طی روزهای اخیر شاهد بارندگی‌های فراگیر و بعضاً سنگین در سطح استان بوده‌ایم که جای شکرگزاری دارد، اما این سامانه بارشی موجب لغزندگی سطح معابر و محورهای مواصلاتی شده است.

وی افزود: با توجه به تداوم بارش‌ها به‌ویژه به‌صورت برف و کاهش محسوس دما، پیش‌بینی می‌شود سطح بسیاری از معابر تا صبح یخ‌زده باشد، بنابراین تردد در محورهای مواصلاتی استان نیازمند رعایت دقیق نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات زمستانی است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری تصریح کرد: از هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌شود در صورت نداشتن ضرورت، از تردد در جاده‌ها خودداری کنند و چنانچه قصد سفر دارند، پیش از حرکت حتماً از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

سرهنگ مولوی ادامه داد: رانندگان در طول مسیر باید رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را در اولویت قرار دهند، با سرعت مطمئنه حرکت کنند و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای استان گفت: در حال حاضر در محور جاده قدیم تهران اصفهان، محور قرقچی، میمه، آزادراه نطنز، محور مورچه‌خورت، محور خور سه راهی جندق و جاده ابوزیدآباد در محدوده شهرستان کاشان، بارش خفیف برف گزارش شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند، حتماً تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ همراه داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه و اصول ایمنی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.