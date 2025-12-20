هوای اصفهان برای سومین روز پیاپی پاک است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح شنبه بیست و نهم آذرماه با میانگین ۳۶ AQI برای سومین روز پیاپی در وضعیت پاک ثبت شد.

شهر اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون طی ۹ ماه تنها ۶ روز هوای پاک تجربه کرده که چهار روز آن در ماه جاری و در پی فعالیت سامانه‌های بارشی بوده است.

هوای شهر اصفهان پس از دو شبانه روز بارش باران و برف، در ساعت انتشار این گزارش آفتابی، سرد و در برخی مناطق شهر مه آلود است. هواشناسی اصفهان اعلام کرده تا اواسط هفته جاری دما در بیشتر مناطق استان بین هشت تا ۱۰ درجه سلسیوس کاهش خواهد داشت.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پارک زمزم و کردآباد با عدد ۴۶، میدان انقلاب و بزرگراه خرازی ۳۰، دانشگاه صنعتی ۳۹، رودکی و هزار جریب ۲۲، رهنان ۲۵، زینبیه، کاوه و فرشادی ۴۲، سپاهان‌شهر ۳۵، فیض ۳۶، میرزا طاهر ۹ و ولدان ۳۸ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۶۶ و خیابان ۲۵ آبان ۵۳ AQI در وضعیت قابل قبول است.

امروز هوای خمینی‌شهر، زرین‌شهر و قهجاورستان و مبارکه در وضعیت قابل قبول و در شاهین‌شهر پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

