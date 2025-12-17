یخبندان در انتظار اصفهان؛ هواشناسی هشدار سطح نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارتهای احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که به دلیل ماندگاری توده هوای سرد از بعد از ظهر جمعه تا دوشنبه (۲۸ آذر تا یکم دی ماه) دما به طور میانگین بین هشت تا ۱۲ درجه سلسیوس کاهش مییابد. افت محسوس میانگین دما به صورت نقطهای در مناطق سردسیر و کوهستانی تا ۱۵ درجه نیز پیشبینی شده است.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، استمرار کاهش و بی هنجاری دما همه مناطق استان اصفهان به ویژه آران و بیدگل، اردستان، اسلام آباد موگویی، انارک، باغبهادران، بوئین میاندشت، سمیرم، چادگان، چوپانان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن، دهاقان، دهق، برخوار، شاهین شهر و میمه، شهرضا، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، فریدون شهر، فلاورجان، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، گلپایگان، لنجان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نائین، نجف آباد، نطنز و ورزنه را در بر خواهد گرفت.
هواشناسی استان اصفهان نسبت به افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال کاهش منابع انرژی، یخ زدگی سطح جادههای مواصلاتی، لغزندگی جادههای برفی، یخبندان، احتمال ترکیدگی تأسیسات ساختمانی و خسارت به صنعت کشاورزی، افزایش غلظت آلایندهها در مناطق مرکزی و صنعتی در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلایندهها هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که دمای مدارس و مهدهای کودک مدیریت و کنترل شود.
هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از لغزندگی معابر و جادهها و عایق بندی مناسب برای لولههای آب، استفاده از ضد یخ در رادیاتور خودروها و ماشین آلات کشاورزی، تنظیم دمای گلخانهها و دامداریها و مدیریت مصرف انرژی تاکید کرده است.
