  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۲

باران و برف تا دوشنبه در گلستان؛ افزایش ۶ درجه‌ای دما در راه است

باران و برف تا دوشنبه در گلستان؛ افزایش ۶ درجه‌ای دما در راه است

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم ناپایداری جوی، در استان خبر داد و گفت: از دوشنبه با خروج سامانه، جو پایدار و دمای هوا به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، تا صبح روز دوشنبه استان گلستان تحت تأثیر عبور ناوه جوی قرار دارد که پیامد آن تداوم ابرناکی آسمان و کاهش محسوس دما در سطح استان خواهد بود.

وی افزود: از عصر امروز به‌تدریج شاهد آغاز بارش‌های پراکنده در مناطق مختلف استان خواهیم بود که این بارش‌ها در نواحی کوهستانی و سردسیر به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

اصحابی با اشاره به خروج این سامانه از صبح دوشنبه، خاطرنشان کرد: پس از عبور سامانه ناپایدار، جو استان پایدار شده و تا پایان هفته جاری افزایش دمای چهار تا ۶ درجه‌ای در سطح گلستان دور از انتظار نیست.

کد خبر 6695491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها