مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، تا صبح روز دوشنبه استان گلستان تحت تأثیر عبور ناوه جوی قرار دارد که پیامد آن تداوم ابرناکی آسمان و کاهش محسوس دما در سطح استان خواهد بود.

وی افزود: از عصر امروز به‌تدریج شاهد آغاز بارش‌های پراکنده در مناطق مختلف استان خواهیم بود که این بارش‌ها در نواحی کوهستانی و سردسیر به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

اصحابی با اشاره به خروج این سامانه از صبح دوشنبه، خاطرنشان کرد: پس از عبور سامانه ناپایدار، جو استان پایدار شده و تا پایان هفته جاری افزایش دمای چهار تا ۶ درجه‌ای در سطح گلستان دور از انتظار نیست.

