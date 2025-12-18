هوای اصفهان پاک است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح پنجشنبه بیست و هفتم آذرماه با میانگین ۳۵ AQI برای دومین روز در ماه جاری در وضعیت پاک ثبت شد.
هوای اصفهان پس از بارش متناوب باران طی شبانه روز گذشته، در ساعت انتشار این گزارش مهآلود است. هواشناسی اصفهان برای امروز نیز بارش باران و برف در سراسر مناطق استان پیشبینی کرده است.
اصفهان از ابتدای سال تاکنون طی ۹ ماه تنها چهار روز هوای پاک تجربه کرده است که ۲ روز آن در آذر ماه و در پی فعالیت سامانههای بارشی بوده است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۲۶، بزرگراه خرازی ۵۰، رودکی ۱۴، رهنان و فرشادی ۲۱، زینبیه ۲۴، فیض ۱۸، کردآباد ۲۹، میرزا طاهر ۹، ولدان ۱۹ و هزار جریب ۲۳ AQI وضعیت پاک را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۷۰، سپاهانشهر ۵۵ و خیابان کاوه ۵۲ AQI در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۲۳ AQI ناسالم برای گروههای حساس است.
امروز هوای خمینیشهر و مبارکه در وضعیت قابل قبول و در زرینشهر و شاهینشهر پاک است؛ شاخص هوا در قهجاورستان وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
