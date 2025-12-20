خروج کامل سامانه بارشی از اصفهان؛ یخبندان در پیش است

حجتالله علی عسگریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز خروج کامل سامانه بارشی از استان را خواهیم داشت؛ بنابراین تا اواسط روز برای مناطق شمال و شمال شرقی استان احتمال بارش باران و برف وجود دارد.
وی افزود: از امروز تا اواسط هفته آینده آسمان استان به صورت صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد و در صبح مهآلودگی پیشبینی میشود.
به گفته کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان، روند کاهش محسوس دما بین هشت تا ۱۰ درجه تا اواسط هفته ادامه دارد و یخبندان در بیشتر مناطق استان بهویژه مناطق سردسیر و ارتفاعات رخ خواهد داد.
علی عسگریان با اشاره به اینکه کمینه دما طی ۲۴ ساعت آینده بین سه تا پنج درجه سلسیوس کاهش دارد، افزود: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) امروز به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به پنج درجه سلسیوس زیر صفر میرسد.
این کارشناس هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بویین میاندشت با دمای ۱۶ درجه سلسیوس زیر صفر، سردترین نقطه استان در حال حاضر است.
