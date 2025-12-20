  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

خروج کامل سامانه بارشی از اصفهان؛ یخبندان در پیش است

خروج کامل سامانه بارشی از اصفهان؛ یخبندان در پیش است

اصفهان - کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از خروج کامل سامانه بارشی از استان تا شامگاه امروز شنبه ۲۹ آذر خبرداد.

حجت‌الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز خروج کامل سامانه بارشی از استان را خواهیم داشت؛ بنابراین تا اواسط روز برای مناطق شمال و شمال شرقی استان احتمال بارش باران و برف وجود دارد.

وی افزود: از امروز تا اواسط هفته آینده آسمان استان به صورت صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد و در صبح مه‌آلودگی پیش‌بینی می‌شود.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، روند کاهش محسوس دما بین هشت تا ۱۰ درجه تا اواسط هفته ادامه دارد و یخبندان در بیشتر مناطق استان به‌ویژه مناطق سردسیر و ارتفاعات رخ خواهد داد.

علی عسگریان با اشاره به اینکه کمینه دما طی ۲۴ ساعت آینده بین سه تا پنج درجه سلسیوس کاهش دارد، افزود: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) امروز به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به پنج درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

این کارشناس هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بویین میاندشت با دمای ۱۶ درجه سلسیوس زیر صفر، سردترین نقطه استان در حال حاضر است.

کد خبر 6696198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها