فعالیت ۲ سامانه بارشی در اصفهان؛ بیشترین بارندگی در چوپانان ثبت شد

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های شبانه روز گذشته در سطح استان تا ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه اظهار کرد: بیشترین میانگین بارشی به ترتیب از ایستگاه شهر چوپانان از توابع شهرستان نائین با ۲۲.۳ میلیمتر، انارک نائین ۱۱ میلیمتر، نطنز ۱۰ میلیمتر، خور و بیابانک و آران و بیدگل ۹.۳ میلیمتر، دهق ۹.۱ میلیمتر، چادگان ۸.۴ میلیمتر، اردستان هشت میلیمتر، عسگران ۷.۱ میلیمتر، خوانسار ۶.۸ میلیمتر، نائین ۵.۷ میلیمتر، زواره اردستان پنج میلیمتر، گلپایگان ۴.۳ میلیمتر، کاشان ۴.۱ میلیمتر، داران سه میلیمتر، بادرود و میمه ۳.۱ میلیمتر، بویین میاندشت ۲.۸ میلیمتر، فریدونشهر ۲.۲ میلیمتر و سمیرم یک میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز فعالیت دو سامانه سرد و بارشی از سمت جنوب و شمال استان در بیشتر مناطق استان ادامه دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: تا اوایل هفته آینده آسمان ابری، هوای مه آلود و بارش برف و باران در مناطق مستعد رگبار و رعد و برق و تگرگ پیش‌بینی می‌شود ضمن اینکه گاهی وزش باد و در ارتفاعات و گردنه‌های برفگیر استان کولاک برف و در مناطق برفی یخبندان و لغزندگی دور از انتظار نیست.

به گفته امینی، اوج فعالیت سامانه طی روزهای چهارشنبه تا اواخر روز جمعه به استثنای برخی ساعات روز پنجشنبه و در سراسر استان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده یک تا ۲ درجه کاهش دارد، افزود: این هفته توده هوای سرد ماندگار است و از روز جمعه دما کاهش محسوس بین هشت تا ۱۲ درجه خواهد داشت.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه دمای هوای شهر اصفهان طی ساعات پیش رو بین ۹ و سه درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد، گفت: بویین میاندشت با پنج درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است.