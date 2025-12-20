  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

تقدیر معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی از عملکرد اتوبوس‌های اسنا

تقدیر معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی از عملکرد اتوبوس‌های اسنا

علیرضا قامتی گفت: طراحی اتوبوس‌های اسنا در گروه بهمن با نیاز شهروندان در کلان‌شهرها تطابق دارد. طراحی ویژه این اتوبوس‌ها موجب ۲ برابر شدن سرعت مسافرگیری شده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، علیرضا قامتی، معاون عمرانی استاندار خراسان در جریان بازدید از غرفه گروه بهمن در نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری و حمل‌ونقل مشهد گفت: طراحی اتوبوس‌های اسنا در گروه بهمن با نیاز شهروندان در کلان‌شهرها تطابق دارد. طراحی ویژه این اتوبوس‌ها موجب ۲ برابر شدن سرعت مسافرگیری شده است.
وی گفت: تحویل به موقع و طراحی بومی باعث شده که مدیران شهری مشهد از اتوبوس‌های شهری اسنا و عملکرد گروه بهمن رضایت کامل داشته باشند.

شهرداری مشهد طی قراردادی ۵۰ دستگاه اتوبوس ۱۲ متری و ۳۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری از گروه بهمن خریداری کرده که ۵۵ دستگاه تاکنون تحویل شده است.

تقدیر معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی از عملکرد اتوبوس‌های اسنا

در رویداد نمایشگاه خدمات شهری مشهد شرکت اسنا اتوبوس ۱۸ متری شهری و اتوبوس ۱۲ متری شهری دیزلی خود را به عنوان محصولات شاخص گروه بهمن در معرض دید علاقمندان، کارشناسان و مدیران شهری قرار می‌دهد.

نمایشگاه حمل‌ونقل مشهد با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری و ارتقای بهره‌وری ناوگان، از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ با حضور در سالن فردوسی نمایشگاه مشهد، از غرفه گروه بهمن بازدید داشته باشند.

کد خبر 6695669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها