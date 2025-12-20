به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، علیرضا قامتی، معاون عمرانی استاندار خراسان در جریان بازدید از غرفه گروه بهمن در نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری و حملونقل مشهد گفت: طراحی اتوبوسهای اسنا در گروه بهمن با نیاز شهروندان در کلانشهرها تطابق دارد. طراحی ویژه این اتوبوسها موجب ۲ برابر شدن سرعت مسافرگیری شده است.
وی گفت: تحویل به موقع و طراحی بومی باعث شده که مدیران شهری مشهد از اتوبوسهای شهری اسنا و عملکرد گروه بهمن رضایت کامل داشته باشند.
شهرداری مشهد طی قراردادی ۵۰ دستگاه اتوبوس ۱۲ متری و ۳۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری از گروه بهمن خریداری کرده که ۵۵ دستگاه تاکنون تحویل شده است.
در رویداد نمایشگاه خدمات شهری مشهد شرکت اسنا اتوبوس ۱۸ متری شهری و اتوبوس ۱۲ متری شهری دیزلی خود را به عنوان محصولات شاخص گروه بهمن در معرض دید علاقمندان، کارشناسان و مدیران شهری قرار میدهد.
نمایشگاه حملونقل مشهد با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل شهری و ارتقای بهرهوری ناوگان، از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ با حضور در سالن فردوسی نمایشگاه مشهد، از غرفه گروه بهمن بازدید داشته باشند.
