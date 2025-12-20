زارع: ۶۰ فقره دام شکار در مازندران کشف شد

عباس زارع در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید گشتهای نظارتی یگان حفاظت محیط زیست مازندران در شهرستانهای مختلف استان اظهار کرد: در جریان این اقدامات، لاشه پرندگان مهاجری از جمله چنگر و اردک سرحنایی از شکارچیان متخلف کشف و ضبط شده است.
وی افزود: در شهرستان بابلسر، مأموران یگان حفاظت با پایش مستمر اراضی آیش و آببندانها موفق به کشف ۲۰ رشته دام هوایی، ۴۰ پایه دام، ۹ قبضه سلاح شکاری، سه دستگاه اسپیکر صوتی و لاشه سه قطعه پرنده مهاجر شدند.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در شهرستان ساری نیز طی گشتهای شبانهروزی در مناطق هولار، دودانگه، محمدآباد و پناهگاه حیات وحش سمسکنده، ۹ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز، مقادیری فشنگ، لاشه دو قطعه پرنده شکار شده کشف و ضبط و یک کومه شکارچیان شناسایی و تخریب شد.
زارع با اشاره به اقدامات انجامشده در شهرستان عباسآباد گفت: در این منطقه نیز یک آببندان غیرمجاز شناسایی شد که پس از رهاسازی آب محصور، کمینگاههای ایجادشده توسط شکارچیان متخلف تخریب شد.
وی با تأکید بر اینکه حفاظت از تنوع زیستی استان بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: یگان حفاظت محیط زیست مازندران با همکاری دستگاههای انتظامی و قضائی، بهصورت شبانهروزی با هرگونه شکار و صید غیرمجاز و همچنین تخریب زیستگاههای طبیعی برخورد میکند.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به محیط زیست اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
