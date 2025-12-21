زارع: ۳۷۴ قطعه پرنده مهاجر از شکارچیان غیرمجاز در مازندران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از تشدید عملیات میدانی در مقابله با شکار و صید غیرمجاز پرندگان مهاجر خبر داد و گفت: از ابتدای فصل پاییز، حضور محیطبانان در زیستگاههای حساس استان بهصورت مستمر و هدفمند افزایش یافته است.
زارع افزود: حاصل این اقدامات، اجرای ۱۳۲ مورد گشت و کنترل منتهی به کشفیات در بازه زمانی ابتدای مهرماه تا پایان آذرماه بوده که طی آن ۲۲۸ قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط، ۸۱۸ رشته دام و تور صید پرندگان جمعآوری و ۳۷۴ قطعه پرنده مهاجر کشف شده است.
وی ادامه داد: در همین مدت، ۷۳ استقرارگاه، کومه و سازه غیرمجاز صیادان شناسایی و تخریب و ۲۰۲ متخلف شناسایی شدند که حداقل ۱۸۰ پرونده قضائی برای آنان تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به مرحله تشدید نظارتها در ۱۰ روز پایانی آذرماه گفت: افزایش تمرکز گشتها بر تالابها و مناطق پرخطر، منجر به رشد محسوس کشفیات و برخوردهای قانونی شد.
وی در پایان تأکید کرد: یگان حفاظت محیط زیست استان با برخورد قاطع و بدون اغماض، اجازه تداوم تخلفات شکار و صید غیرمجاز را نخواهد داد.
