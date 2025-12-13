زارع: ۱۴ قبضه سلاح و ۵۶ لاشه جانوری در مازندران کشف شد

عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کشف و ضبط چندین فقره سلاح غیرمجاز و لاشه گونه‌های مختلف جانوری در نقاط مختلف استان خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان عباس‌آباد گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت و کنترل‌های میدانی موفق شدند یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه لاشه یک قطعه پرنده قرقاول را از متخلفان کشف و ضبط کنند.

زارع افزود: در شهرستان بابلسر نیز طی چند عملیات جداگانه، دو قبضه سلاح شکاری و لاشه ۱۴ قطعه پرنده چنگر و یک قطعه اردک سرسبز کشف شد و در عملیاتی دیگر، پنج قطعه پرنده خوتکای صیدشده با استفاده از دام هوایی از متخلفان به دست آمد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شرق استان ادامه داد: در منطقه میانکاله شهرستان بهشهر، مأموران موفق به کشف یک قبضه سلاح شکاری به همراه لاشه شش قطعه پرنده چنگر و یک قطعه خوتکا شدند. همچنین در پارک ملی کیاسر، لاشه یک رأس گراز از شکارچیان غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی اظهار کرد: در شهرستان آمل نیز یک قبضه سلاح شکاری پنج‌تیر در منطقه دابودشت و یک قبضه سلاح شکاری گلوله‌زنی در محدوده شهری آمل کشف شد. علاوه بر این، در بازار پرندگان فریدونکنار ۲۶ قطعه پرنده مهاجر شامل چنگر، فیلوش، خوتکا و اردک سرسبز شناسایی و ضبط شد.

زارع با اشاره به سایر کشفیات گفت: در شهرستان نور، لاشه یک رأس کل و بز وحشی به همراه یک قبضه سلاح گلوله‌زنی از متخلفان کشف شد. همچنین در رامسر دو قبضه سلاح شکاری شامل یک قبضه دولول و یک قبضه PCP و در شهرستان محمودآباد نیز پنج قبضه سلاح شکاری غیرمجاز ضبط شده است.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان استان تأکید کرد: یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف علیه حیات‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند.