به گزارش خبرگزاری مهر، سه قبضه سلاح غیر مجاز در جریان عملیاتهای حفاظتی محیط زیست در شهرستانهای حاجیآباد و بندرخمیر کشف و یک متخلف پیش از شروع به شکار در حاجیآباد دستگیر شد.
کشف سلاح غیرمجاز در حاجیآباد
سالار حسینی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجیآباد از دستگیری یک متخلف پیش از شروع به شکار در مناطق آزاد این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: محیطبانان شهرستان حاجیآباد در جریان گشت و کنترل مناطق آزاد یک قبضه سلاح غیرمجاز ساچمهزنی تکلوله را کشف و ضبط کردند.
رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجیآباد، افزود: در این عملیات یک نفر متخلف نیز دستگیر و برای سیر مراحل قانونی و قضایی به دادسرا معرفی شد.
حسینی با تأکید بر استمرار گشتهای حفاظتی در مناطق آزاد شهرستان حاجیآباد، گفت: مقابله با شکار غیرمجاز و صیانت از حیات وحش از اولویتهای یگان حفاظت محیط زیست است و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
دو قبضه سلاح غیرمجاز در بندرخمیر کشف شد
در همین راستا هومن محمدیپور تازیانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر نیز از کشف و ضبط دو قبضه سلاح غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: در راستای تشدید اقدامات کنترلی و پیشگیری از تخلفات شکار و صید غیرمجاز نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر با همکاری پلیس اطلاعات طی یک عملیات مشترک موفق به شناسایی و کشف دو قبضه سلاح غیرمجاز شدند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر، افزود: این اقدام در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مشترک با پلیس اطلاعات انجام شد و سلاحهای مکشوفه پس از کشف و ضبط، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.
محمدیپور تازیانی، خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان حوزه محیط زیست به ویژه افرادی که با حمل و استفاده از سلاح غیرمجاز زمینه شکار غیرقانونی و تهدید حیات وحش را فراهم میکنند، با جدیت در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد.
وی با قدردانی از همکاری پلیس اطلاعات در مقابله با تخلفات زیستمحیطی و حفاظت از عرصههای طبیعی و حیات وحش بر تداوم اقدامات مشترک برای پیشگیری از شکار و صید غیرمجاز تأکید کرد.
محیط زیست هرمزگان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی از جمله آتشسوزی، آلودگی و آلایندگی، تلف شدن حیات وحش، خرید و فروش پرندگان وحشی و سایر موارد، موضوع را به اداره محیط زیست شهرستان، پاسگاههای محیطبانی یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
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