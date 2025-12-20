آمار دوپینگ ورزش ایران در یک سال گذشته/ کاهش تخلفات بین ورزشکاران

به گزارش خبرنگار مهر، تا به امروز که ۱۰ روز به پایان سال میلادی جاری باقی مانده است، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) پرونده ۱۲ ورزشکار متخلف را با صدور حکم قطعی و نهایی برای آنها بسته است.

کشتی (۷ پرونده)، دوچرخه سواری (۲ پرونده)، دوومیدانی، بسکتبال و ووشو (یک پرونده) رشته‌هایی هستند که در این پرونده‌ها سهم دارند. در این میان کشتی با ۷ ورزشکار دوپینگی بیشترین سهم را در آمار دوپینگ سال جاری میلادی ورزش ایران دارد.

این در حالی است که سال گذشته میلادی، پاورلیفتینگ آلوده‌ترین رشته ورزشی ایران از حیث ارتکاب به دوپینگ بود. در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۲۱ ورزشکار ایران در ۹ رشته مرتکب دوپینگ شدند که در میان آنها پاورلیفتینگ با ۸ ورزشکار بیشترین سهم را در میان دوپینگی‌های ورزش ایران داشت.

طبق احکامی که تا به امروز و بر اساس نمونه گیری های به عمل آمده از ورزشکاران رشته‌های مختلف صادر شده است، تعداد ورزشکاران و رشته‌ها در ارتکاب به دوپینگ کاهش داشته است اگرچه در میان ۱۲ ورزشکاری که تا به امروز دوپینگ شان در سال جاری میلادی محرض و برای آنها حکم صادر شده است، نام دو نفر به دلیل «زیر سن قانونی» اعلام نشده است که همین مسئله می‌تواند زنگ خطری جدی برای ورزش ایران باشد.

اسامی ورزشکارانی که به خاطر دوپینگ در سال جاری میلادی با محرومیت مواجه شدند، به این شرح است:

ردیف نام رشته ماده ممنوعه زمان محرومیت مدت زمان اجرا ۱ امیررضا دلیری کشتی استانوزولول ۳ سال ۰۴/۱/۱۸ تا ۰۷/۱/۱۷ ۲ زیر سن قانونی کشتی استانوزولول ۳ سال ۰۴/۱/۱۸ تا ۰۷/۱/۱۷ ۳ امیدرضا سهیلی کشتی بولدنون ۳ سال ۰۴/۲/۱۴ تا ۰۷/۲/۱۳ ۴ هادی رضایی کشتی تستوسترون ۳ سال ۰۴/۲/۱۷ تا ۰۷/۲/۱۶ ۵ مجید خردمند کشتی نورآندروسترون ۳ سال ۰۴/۱/۱۸ تا ۰۷/۱/۱۷ ۶ امیرحسام نادری کشتی متاندینون

تاموکسیفن ۳ سال ۰۴/۱/۱۸ تا ۰۷/۱/۱۷ ۷ جاهد اسدی کشتی استانوزولول ۳ سال ۰۴/۱/۱۸ تا ۰۷/۱/۱۷ ۸ حسن سیف اللهی دوچرخه سواری اریتروپوئتین ۳ سال ۰۴/۴/۳۰ تا ۰۷/۴/۲۹ ۹ حسین کیهانی دوومیدانی اریتروپوئتین

استانوزولول ۸ سال ۰۴/۴/۳۰ تا ۱۲/۴/۲۹ ۱۰ زیر سن قانونی ووشو استانوزولول ۳ سال ۰۴/۴/۳۰ تا ۰۷/۴/۲۹ ۱۱ کولینز چائونسی بسکتبال حشیش ۳ ماه ۰۴/۴/۲۹ تا ۰۷/۷/۲۸ ۱۲ فرشید صلاحیان دوچرخه سواری نورآندروسترون ۳ سال ۰۴/۷/۱۲ تا ۰۷/۷/۱۱

با توجه به مدت زمان باقی مانده تا پایان سال میلادی ۲۰۲۵، امکان تغییر در این جدول و افزایش رشته‌ها و ورزشکاران دوپینگی وجود دارد.