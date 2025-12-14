موبایل پرچمدار هواوی با تراشه ارتقا یافته داخلی عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تراشه Kirin ۹۰۳۰ که در سری موبایل پرچمدار میت ۸۰ این شرکت به کار میرود توسط کارخانه SMIC چین با فناوری هفت نانومتری ساخته شده است. البته این فناوری همچنان عقب تر از تراشههای TSMC و سامسونگ است.
شرکت تحقیقاتی کانادایی تک اینساید در گزارشی نوشته، این تراشه با استفاده از فرایند N+۳ شرکت SMIC، یک نسخه ارتقا یافته از گره هفت نانومتری پیشین شرکت (N+۲) ساخته شده است.
البته N+۳ در حالت خاص خود همچنان عقب تر از فرایندهای پنج نانومتری صنعتی است که در سامسونگ و TSMC به کار میرود.
هواوی و SMIC به درخواستها برای اظهار نظر پاسخی نداده اند. البته باید توجه داشت چین در اکتبر ۲۰۲۵ میلادی نشریه تک اینسایت را به فهرست منابع نامعتبر خود افزوده است. این نشریه به طور مرتب گزارشهایی درباره پیشرفت تراشه سازی هواوی و SMIC منتشر میکند.
