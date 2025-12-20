گراوندی:پلیس ایلام با ۷۵ تیم عملیاتی به استقبال زمستان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌اله گراوندی صبح شنبه در آیین آغاز رزمایش طرح ترافیکی زمستانی ۱۴۰۴، ضمن خیرمقدم به مسئولان و مدعوین و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: پلیس با تمام توان و ظرفیت‌های موجود برای کاهش سوانح رانندگی در فصل زمستان تلاش خواهد کرد.

وی با تبریک ۲۶ آذرماه، روز حمل‌ونقل و رانندگان، از زحمات رانندگان، مجموعه راهداری و فعالان حوزه حمل‌ونقل قدردانی کرد و افزود: تلاش شبانه‌روزی این قشر، نقش مهمی در پایداری خدمات و افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی دارد.

سرهنگ گراوندی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص کاهش تلفات جاده‌ای تصریح کرد: کاهش سوانح رانندگی یکی از دغدغه‌های جدی نظام است و تحقق این هدف مهم، نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: اجرای موفق طرح ترافیکی زمستانی بدون تلاش صادقانه، مستمر و جهادی نیروهای حاضر در این رزمایش امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، این طرح با مشارکت ۸ دستگاه اثرگذار شامل پلیس راه و راهور، راهداری، اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی، هواشناسی، مدیریت بحران و سایر نهادهای خدمات‌رسان آغاز شده است.

جانشین انتظامی استان ایلام با بیان اینکه از امروز ۷۵ تیم پلیس راه به‌صورت مستمر در محورهای مواصلاتی استان به‌ویژه مسیرهای حادثه‌خیز و برف‌گیر مستقر هستند، گفت: این تیم‌ها خدمات کنترلی، ترافیکی و امدادی لازم را به کاربران جاده‌ای ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به آمار تصادفات زمستان گذشته اظهار داشت: سال گذشته یک نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داد و ۲۹ نفر نیز مجروح شدند. حتی وقوع یک تصادف منجر به فوت نیز برای پلیس قابل قبول نیست و تمام توان خود را برای کاهش حداکثری این حوادث به‌کار خواهیم گرفت.

سرهنگ گراوندی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی رانندگان را عامل اصلی وقوع تصادفات دانست و تأکید کرد: برخورد پلیس با رانندگان متخلف با قاطعیت انجام می‌شود، اما هدف از این برخوردها صرفاً اعمال قانون نیست، بلکه صیانت از جان رانندگان و شهروندان است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای امدادی، زمستانی ایمن، آرام و توأم با سلامتی برای شهروندان استان ایلام رقم بخورد.