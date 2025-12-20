به گزارش خبرگزاری مهر، سردار لطف‌الله دارابی در مراسم رزمایش طرح زمستانی نیروهای امدادی و پلیس راه کردستان با هشدار نسبت به افزایش آمار سوانح رانندگی در استان، گفت: کاهش تصادفات جاده‌ای تنها با مشارکت همگانی مردم، هماهنگی دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی هدفمند محقق می‌شود.

دارابی در این مراسم با اشاره به روند نگران‌کننده سوانح رانندگی در استان اظهار کرد: در هشت‌ماهه سال جاری، آمار تصادفات، مجروحان و جان‌باختگان جاده‌ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته که این موضوع ضرورت توجه جدی همه دستگاه‌ها و کاربران ترافیکی را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه کاهش تصادفات صرفاً با اقدامات پلیسی امکان‌پذیر نیست، افزود: حل این معضل نیازمند همکاری سه‌جانبه مردم، پلیس و مسئولان است و هرگونه کم‌توجهی در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اهمیت حفظ جان انسان‌ها و استناد به آیه ۳۲ سوره مائده، گفت: استقرار بیش از ۹۱ هزار نفر از نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در قالب طرح زمستانی، به‌ویژه در گردنه‌ها و نقاط حادثه‌خیز، نشان‌دهنده عزم جدی پلیس و دستگاه‌های مسئول برای کاهش سوانح جاده‌ای است.

سردار دارابی با تشریح مأموریت‌های فراجا در حوزه ترافیک، خاطرنشان کرد: مدیریت و روان‌سازی ترافیک، برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز و برنامه‌ریزی برای کاهش تلفات جاده‌ای از اولویت‌های اصلی پلیس در ایام اجرای طرح زمستانی به شمار می‌رود.

وی رعایت قوانین رانندگی، حرکت با سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، توجه به سلامت فنی خودرو و خودداری از سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی را از عوامل مؤثر در کاهش سوانح عنوان کرد و افزود: اصلاح نقاط حادثه‌خیز، هوشمندسازی حمل‌ونقل و تجهیز محورهای مواصلاتی به سامانه‌های کنترلی، اقدامات مکمل در این مسیر هستند.

در ادامه این مراسم، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی رئیس پلیس راه انتظامی استان کردستان با اشاره به آغاز طرح زمستانی از ۲۶ آذرماه گفت: این طرح با هدف کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای به‌صورت همزمان در سراسر کشور اجرا شده و تا ۲۰ اسفندماه ادامه دارد.

همچنین مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان با قدردانی از مجموعه انتظامی و دستگاه‌های خدمت‌رسان، هدف از برگزاری این رزمایش را ایجاد اراده جمعی و هماهنگی هوشمندانه برای کاهش جان‌باختگان سوانح جاده‌ای به‌ویژه در فصل زمستان عنوان کرد و بر نقش مؤثر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی رسانه‌ها و مشارکت مردم در تحقق اهداف این طرح تأکید کرد.