رزمایش طرح ترافیکی ویژه زمستان ۱۴۰۴ در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش طرح ترافیکی ویژه زمستان ۱۴۰۴ بعد از ظهر شنبه با حضور مقامات انتظامی و مسئولان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، در قرارگاه پلیس راه فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این رزمایش اعلام شد طرح ترافیکی زمستانه با هدف افزایش ایمنی سفرها، تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی و کاهش حوادث رانندگی، از ۲۹ آذرماه آغاز شده و تا ۲۰ اسفندماه ادامه خواهد داشت. این طرح با مشارکت پلیس، اورژانس، هلال احمر، راهداری و سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان اجرا می‌شود.

تشریح اهداف طرح ترافیکی زمستانه

در جریان این مراسم، جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه به تشریح اهداف طرح ترافیکی ویژه زمستان پرداخت و بر لزوم هماهنگی و آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط جوی، سوانح احتمالی و خدمت‌رسانی مطلوب به مسافران تأکید کرد.

در پایان این رزمایش، خودروها و تجهیزات امدادی و خدماتی دستگاه‌های مشارکت‌کننده، با رژه از مقابل جایگاه، میزان آمادگی خود را برای اجرای طرح زمستانه به نمایش گذاشتند.

آمادگی کامل اورژانس استان کرمانشاه

مسعود قلعه‌سفیدی رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز در حاشیه این رزمایش با اشاره به آمادگی کامل اورژانس استان گفت: برای اجرای طرح زمستانی، حدود یک‌هزار نیروی انسانی، ۸۶ پایگاه شهری و جاده‌ای، یک پایگاه اورژانس هوایی، سه دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۹ دستگاه موتورلانس در سطح استان به‌کارگیری شده است.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، افزود: همراهی مردم و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نقش مهمی در کاهش حوادث، به‌ویژه حوادث ترافیکی در فصل زمستان دارد.