۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

خواهران منصوریان با محرومیت سنگین مواجه شدند

فدراسیون ووشو، سهیلا و شهربانو منصوریان را علاوه بر جریمه نقدی، از فعالیت در این رشته به مدت ۱۰ و ۱۴ ماه محروم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، عصر سه‌شنبه هفته گذشته جلسه بررسی و رسیدگی به پرونده خاطیان انضباطی فدراسیون ووشو توسط اعضای کمیته انضباطی با حضور خاطیان در محل فدراسیون برگزار شد که نتیجه رأی به شرح زیر است؛

۱- با عنایت به شکایت مطروحه در خصوص شهربانو منصوریان در خصوص تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، موضوع در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو طرح و با توجه به بررسی مستندات و مدارک موجود و همچنین بازبینی اظهارات ایشان در فضای مجازی نامبرده به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و همچنین ۱۴ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت ورزشی ووشو بر اساس ماده ۶۱ آئین نامه و مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردند. همچنین در صورت تکرار تخلفات مذکور در دفعات بعدی، موجب تشدید مجازات خواهد بود.

۲- سرکار خانم سهیلا منصوریان در خصوص تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی با بررسی مستندات و مدارک موجود و همچنین بازبینی محتوای باز نشر داده شده در فضای مجازی به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین ۱۰ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت در رشته ورزشی ووشو براساس ماده ۶۱ آئین نامه و مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردند.

۳- با عنایت به شکایت مطروحه نسبت به جناب آقای توحید اسدیان در خصوص تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، موضوع در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو طرح و با توجه به بررسی مستندات و مدارک موجود و همچنین بازبینی اظهارات ایشان در فضای مجازی نامبرده به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و همچنین ۱۴ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت ورزشی ووشو بر اساس مواد ۴۷، ۵۶، ۶۱ و ۶۵ آئین نامه و مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردند. همچنین در صورت تکرار تخلفات مذکور در دفعات بعدی، موجب تشدید مجازات خواهد بود.

۴- با توجه به گزارش فدراسیون ووشو در خصوص توهین به مقامات در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان بانوان در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز، سرکار خانم لیلا دهقان استناد به ماده ۶۱ مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران به ۳ ماه محرومیت از حضور در میادین ورزشی ووشو محکوم می‌گردند.

شایان ذکر است مطابق با ماده ۹۳ مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران آرای صادره به مدت یک هفته در کمیته استیناف قابل اعتراض می‌باشد.»

گفتنی است؛ فدراسیون ووشو حق پی‌گیری قانونی و شکایت حقوقی درباره برخی اظهارات ناشایست را بر خود محفوظ می‌داند.

    • رسم آزادی IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 2
      پاسخ
      باسلام و خداقوت ورود در چگونگی احکام صادره کار هر کسی نیست. ولی چرا اجرای بعضی از احکام موجب محرومیت مردم می گردد. به عنوان مثال ورزشکار تخلف می کند تماشاچی محروم می شود
    • تبسم IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      8 6
      پاسخ
      گاهی این اخطارها لازمه حتی برا منصوریان ها
    • سلام IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      5 3
      پاسخ
      قدر زر زرگر بداند پس لیاقت خواهران منصوری رو ندارن مدال آوران کشور ایران عزیز.
    • سعیددهقانی IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      4 2
      پاسخ
      سبک بازی هم حدی داره
    • حبیب اله IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      3 4
      پاسخ
      خوشی آزارشان میده به پولی رسیدند دارند اداواطوارتوجامعه ایران اسلامی درمیارند کلا بایدحذف می‌شدند تاچهارتا مومن ودوستدار اسلام وایران بیایند حیف که پول آدما را ازخود بی خودمیکنه

