تامین مرغ و برنج مورد نیاز بازار شب یلدا در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در هفته گذشته روزانه بیش از ۲۰۳ تن مرغ کشتار شده وارد بازار استان شده و امروز شنبه نیز ۳۶۴ تن مرغ عرضه شده که تقریباً دو برابر نیاز استان است. همچنین ۵۰۰ تن مرغ منجمد به عنوان ذخایر استراتژیک در سردخانه‌ها نگهداری شده و آماده عرضه در بازار شب یلدا است.

وی گفت: استان لرستان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از مرغ تولیدی خود را به سایر استان‌ها نیز عرضه می‌کند. در زمینه گوشت قرمز نیز سالانه حدود ۳۳ هزار تن تولید می‌شود که بیش از میزان مصرف استان (۲۰ هزار تن) است و هیچ کمبودی در این بخش وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: در خصوص برنج نیز طی هفته گذشته حدود ۷۰۰ تن برنج در فروشگاه‌های بزرگ استان توزیع شده است. همزمان، نظارت‌ها بر بازار تشدید شده و ۳۲ اکیپ نظارتی حتی در ساعات غیر اداری بر کیفیت، سلامت و قیمت کالاها نظارت دارند.

صیادی، گفت: مدیرکل دامپزشکی استان و همکاران وی نیز نظارت مستمر بر سلامت مواد پروتئینی را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی از مردم درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، موارد را گزارش دهند تا بازرسی و تعزیرات به تخلفات رسیدگی کنند.