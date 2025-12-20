به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ارمی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر لزوم نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: در همین راستا، گشت مشترکی با نظارت دادستانی تشکیل و تمامی مراکز عرضه مرغ در سطح شهرستان گنبدکاووس مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، یک واحد صنفی متخلف شناسایی شد که حدود یک تُن مرغ تنظیم بازار دولتی را برخلاف ضوابط قانونی و با قیمت آزاد به فروش می‌رساند.

دادستان گنبدکاووس گفت: مرغ‌های کشف‌شده با حضور مأموران ذی‌ربط، در همان محل و با قیمت مصوب دولتی بین شهروندان توزیع شد.

ارمی از تشکیل پرونده تعزیراتی برای واحد صنفی متخلف خبر داد و تأکید کرد: بازرسی‌ها در حوزه کالاهای اساسی و معیشت مردم با جدیت ادامه خواهد داشت و در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه مماشاتی صورت نمی‌گیرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه عرضه کالاهای اساسی، موضوع را از طریق تعزیرات حکومتی یا دادستانی گزارش دهند.