  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۳

کشف یک تُن مرغ تنظیم بازار عرضه‌شده با قیمت آزاد در گنبدکاووس

کشف یک تُن مرغ تنظیم بازار عرضه‌شده با قیمت آزاد در گنبدکاووس

گنبد-دادستان عمومی و انقلاب گنبدکاووس از کشف حدود یک تُن مرغ تنظیم بازار دولتی خبر داد و گفت: این مرغ ها به‌صورت غیرقانونی قطعه‌بندی و با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب در بازار آزاد عرضه می‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ارمی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر لزوم نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: در همین راستا، گشت مشترکی با نظارت دادستانی تشکیل و تمامی مراکز عرضه مرغ در سطح شهرستان گنبدکاووس مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، یک واحد صنفی متخلف شناسایی شد که حدود یک تُن مرغ تنظیم بازار دولتی را برخلاف ضوابط قانونی و با قیمت آزاد به فروش می‌رساند.

دادستان گنبدکاووس گفت: مرغ‌های کشف‌شده با حضور مأموران ذی‌ربط، در همان محل و با قیمت مصوب دولتی بین شهروندان توزیع شد.

ارمی از تشکیل پرونده تعزیراتی برای واحد صنفی متخلف خبر داد و تأکید کرد: بازرسی‌ها در حوزه کالاهای اساسی و معیشت مردم با جدیت ادامه خواهد داشت و در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه مماشاتی صورت نمی‌گیرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه عرضه کالاهای اساسی، موضوع را از طریق تعزیرات حکومتی یا دادستانی گزارش دهند.

کد خبر 6696373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها