مرادی: مردم در تامین کالاهای اساسی شب یلدا مشکلی نخواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی ظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اجرای طرح نظارت دقیق و مستمر بر روند تأمین کامل کالاهای اساسی شب یلدا اظهار کرد: با تدابیر اتخاذشده مطمئناً با اجرای این طرح مردم مشکلی در تهیه و تأمین کالاهای اساسی نخواهند داشت وبا متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

فرماندار رودسر با اشاره به تأمین و توزیع کالاهای اساسی ویژه شب یلدا در سطح شهرستان افزود: خوشبختانه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

مرادی تصریح کرد : مرغ درجه «B» با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۱۳۷ هزار تومان، مرغ «A پلاس» با قیمت ۱۴۹ تا ۱۵۰ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها در حال توزیع می‌باشد.

وی ادامه داد:بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها مرغ A پلاس و سایر مراکز توزیع‌کننده، مرغ درجه بی را عرضه می‌کنند.

فرماندار رودسر با اشاره بر لزوم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا عرضه خارج از نرخ مصوب، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۳۵ (تعزیرات حکومتی) و ۱۲۴ (اداره صمت) گزارش دهند.

وی در ادامه به وضعیت قیمت میوه، و خشکبار در آستانه شب یلدا گفت: حداکثر سود مجاز فروشندگان آجیل و خشکبار طبق اعلام اتحادیه مربوطه تا ۱۲ درصد است و در حوزه میوه و تره‌بار نیز با توجه به فسادپذیر بودن کالا، افزایش قیمت در بازه ۳۰ درصد لحاظ شده است. مردم حتماً هنگام خرید، فاکتور دریافت و قیمت‌ها را بررسی کنند.

مرادی از توزیع ۲۳ تن برنج هندی در سطح شهرستان خبر داد و افزود: این برنج با قیمت مصوب ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مباشرین تعیین‌شده در بخش‌های مختلف شهرستان در اختیار شهروندان قرار گرفته است.