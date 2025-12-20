دمکری: کشتار روزانه مرغ در آذربایجان غربی به ۵۰۰ تن رسید

محمد دمکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش عرضه مرغ گرم در سطح استان افزود: به منظور رفاه حال شهروندان، میزان توزیع روزانه مرغ گرم در روزهای اخیر به بیش از ۵۰۰ تن افزایش یافته که فراتر از نیاز واقعی بازار است و هیچگونه کمبود یا مشکلی در تأمین این محصول وجود ندارد.
وی از تشدید رصد و پایش بازار مرغ در آذربایجان غربی همزمان با شب یلدا خبر داد و افزود: طرح تشدید نظارت بر بازار مرغ ویژه شب یلدا از ۲۵ آذرماه آغاز شده و تا شب یلدا ادامه خواهد داشت.
دمکری گفت: مرغ منجمد نیز در نقاط مختلف شهرستان ارومیه با قیمت مصوب ۱۲۰ هزار تومان عرضه میشود؛ این طرح از سه روز پیش آغاز شده و تا شب یلدا ادامه خواهد داشت.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان تصریح کرد: در این ارتباط سامانههای ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت گزارشها و شکایات مردمی هستند و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده تخلف، شکایت خود را در این سامانهها ثبت کنند تا توسط بازرسان مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: برخورد جدی با محتکران و گرانفروشان در دستور کار بازرسان قرار دارد و در صورت احراز تخلف، ضمن اعمال جریمه، پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال خواهد شد.
نظر شما