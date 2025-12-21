نظارت مستمر و توزیع ۴۴ تن کالای اساسی در شهرستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان جهاد کشاورزی رودان با حضور در فروشگاه‌ها و مراکز پخش عمده و خرده، روند توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای مرتبط با شب یلدا را مورد پایش مستقیم قرار دادند.

ایرج ذاکری سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان رودان در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر واحدهای عرضه‌کننده، از ورود و توزیع مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی در منطقه خبر داد.

وی اعلام کرد: در ماه جاری ۲۶ تن برنج و ۱۸ تن مرغ منجمد با مکانیسم تنظیم بازار، وارد شهرستان رودان شده و هم‌اکنون در چرخه توزیع قرار گرفته است تا شهروندان با آرامش خاطر و نرخ مناسب بتوانند مایحتاج شب چله خود را تهیه کنند.

این اقدام که در قالب «گشت تنظیم بازار» انجام شده، با هدف پیشگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کنترل کیفی کالاها و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در روزهای منتهی به یلدا طراحی شده است.