پورذهبی: معرفی تاریخ کردستان ضرورتی برای تحکیم هویت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر شنبه در نشستی با حضور محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، پویا طالبنیا مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و جمعی از کارکنان این ادارهکل در سنندج، بر اهمیت معرفی هدفمند تاریخ و فرهنگ کردستان تأکید کرد.
وی با اشاره به لزوم ماندگاری و انتقال درست تاریخ و فرهنگ کردستان اظهار کرد: اگر قرار است تاریخ سنندج و کردستان به شکلی مؤثر حفظ و به نسلهای آینده منتقل شود، باید این محتوا بهصورت هدفمند از طریق کتابهای درسی، منابع کمکآموزشی و محتوای تکمیلی وارد نظام آموزشی کشور شود.
نماینده ولیفقیه در کردستان افزود: تحقق این هدف نیازمند همراهی معلمان، استادان دانشگاه و فعالان فرهنگی است؛ بهشرط آنکه تاریخ بهعنوان موضوعی زنده و ملموس برای نسل جدید ارائه شود، نه صرفاً محتوایی آرشیوی و کهنه.
نقش بنیاد ایرانشناسی در معرفی هویت ایرانی کردی
پورذهبی با اشاره به ظرفیتهای بنیاد ایرانشناسی گفت: این بنیاد با هدف تقویت شناخت هویت ایرانی شکل گرفته و در استان کردستان نیز از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است، اما لازم است حضوری پویا و اثرگذارتر در حوزه تولید محتوا، پژوهشهای علمی، تعامل با دانشگاهها و معرفی تاریخ و فرهنگ استان داشته باشد.
وی تأکید کرد: وجود کتابخانههای تخصصی، اسناد تاریخی و پژوهشگران توانمند زمانی اثربخش خواهد بود که دسترسی دانشجویان و عموم مردم به این منابع تسهیل شود و این مراکز به فضاهایی زنده برای گفتوگو، پژوهش و ایرانشناسی تبدیل شوند.
معرفی آثار تاریخی؛ پیوند بازدیدکننده با روایت تاریخی
نماینده ولیفقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت معرفی اصولی آثار تاریخی و گردشگری استان اشاره کرد و گفت: آثاری مانند غار تاریخی کرفتو، عمارت خسروآباد، کلیساها و دیگر بناهای تاریخی کردستان نیازمند معرفی درست، نصب تابلوهای راهنما، روایتگری علمی و حضور راهنمایان آگاه هستند تا بازدیدکنندگان بتوانند ارتباطی عمیق با پیشینه تاریخی این آثار برقرار کنند.
وی بر نقش بازدیدهای آموزشی تأکید کرد و افزود: برگزاری اردوها و بازدیدهای هدفمند برای دانشآموزان و دانشجویان، یکی از مؤثرترین راهها برای آشنایی نسل جوان با مفاخر، تاریخ و میراثفرهنگی استان و تقویت حس تعلق و هویت در آنان است.
حجتالاسلام پورذهبی در پایان خاطرنشان کرد: معرفی تاریخ کردستان، در واقع معرفی پیوند عمیق این استان با هویت ملی و تاریخ ایران است و این موضوع باید بهعنوان یک اولویت فرهنگی، آموزشی و هویتی در سطح استان و کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.
