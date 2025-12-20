پورذهبی: معرفی تاریخ کردستان ضرورتی برای تحکیم هویت ملی است

  1. استانها
سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر نقش تاریخ و فرهنگ استان در ساختار هویت ایرانی گفت: شناساندن تاریخ کردستان به نسل‌های مختلف، پیوند جامعه با گذشته تمدنی ایران را عمیق‌تر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر شنبه در نشستی با حضور محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، پویا طالب‌نیا مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از کارکنان این اداره‌کل در سنندج، بر اهمیت معرفی هدفمند تاریخ و فرهنگ کردستان تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم ماندگاری و انتقال درست تاریخ و فرهنگ کردستان اظهار کرد: اگر قرار است تاریخ سنندج و کردستان به شکلی مؤثر حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود، باید این محتوا به‌صورت هدفمند از طریق کتاب‌های درسی، منابع کمک‌آموزشی و محتوای تکمیلی وارد نظام آموزشی کشور شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: تحقق این هدف نیازمند همراهی معلمان، استادان دانشگاه و فعالان فرهنگی است؛ به‌شرط آنکه تاریخ به‌عنوان موضوعی زنده و ملموس برای نسل جدید ارائه شود، نه صرفاً محتوایی آرشیوی و کهنه.

نقش بنیاد ایران‌شناسی در معرفی هویت ایرانی کردی

پورذهبی با اشاره به ظرفیت‌های بنیاد ایران‌شناسی گفت: این بنیاد با هدف تقویت شناخت هویت ایرانی شکل گرفته و در استان کردستان نیز از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است، اما لازم است حضوری پویا و اثرگذارتر در حوزه تولید محتوا، پژوهش‌های علمی، تعامل با دانشگاه‌ها و معرفی تاریخ و فرهنگ استان داشته باشد.

وی تأکید کرد: وجود کتابخانه‌های تخصصی، اسناد تاریخی و پژوهشگران توانمند زمانی اثربخش خواهد بود که دسترسی دانشجویان و عموم مردم به این منابع تسهیل شود و این مراکز به فضاهایی زنده برای گفت‌وگو، پژوهش و ایران‌شناسی تبدیل شوند.

معرفی آثار تاریخی؛ پیوند بازدیدکننده با روایت تاریخی

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت معرفی اصولی آثار تاریخی و گردشگری استان اشاره کرد و گفت: آثاری مانند غار تاریخی کرفتو، عمارت خسروآباد، کلیساها و دیگر بناهای تاریخی کردستان نیازمند معرفی درست، نصب تابلوهای راهنما، روایت‌گری علمی و حضور راهنمایان آگاه هستند تا بازدیدکنندگان بتوانند ارتباطی عمیق با پیشینه تاریخی این آثار برقرار کنند.

وی بر نقش بازدیدهای آموزشی تأکید کرد و افزود: برگزاری اردوها و بازدیدهای هدفمند برای دانش‌آموزان و دانشجویان، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای آشنایی نسل جوان با مفاخر، تاریخ و میراث‌فرهنگی استان و تقویت حس تعلق و هویت در آنان است.

حجت‌الاسلام پورذهبی در پایان خاطرنشان کرد: معرفی تاریخ کردستان، در واقع معرفی پیوند عمیق این استان با هویت ملی و تاریخ ایران است و این موضوع باید به‌عنوان یک اولویت فرهنگی، آموزشی و هویتی در سطح استان و کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

