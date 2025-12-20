شنیدن نغمه یلدایی روی موج رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکههای رادیویی به مناسبت شب یلدا ویژهبرنامههای متنوعی را تدارک دیدند که میتوان به برنامههایی همچون «همیشه خوش به حال تو»، «شب یلدا»، «یلدای شنیدنی»، «به وقت یلدا»، «یک دقیقه وقت اضافه»، «جمع یلدایی»، «از چلهنشینی تا معرفت»، «پیشکش زمستان»، «شب یلدا» و «دور هم باشیم» اشاره کرد.
رادیو ایران و بررسی یلدای اقوام
شبکه رادیویی ایران به مناسبت شب یلدا برنامه چهار ساعته «همیشه خوش به حال تو» را تدارک دیده که از ساعت ۲۰ روی آنتن میرود. بخشی از این برنامه به طور مستقیم از مراکز استانها پخش میشود و تجربهای مشترک از آداب و رسوم اقوام در شب یلدا را فراهم میکند.
برنامه «شب یلدا» در فضایی صمیمی از رادیو جوان پخش میشود. در این برنامه از خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز دعوت میشود. شعرخوانی، حافظ خوانی، موسیقی زنده، گفتگوهای شنیدنی و تعامل مستقیم با مخاطبان و بررسی آئینهای یلدا از دیگر بخشهای برنامه است.
برنامه «یلدای شنیدنی» از تدارکات رادیو تهران است که با نگاهی هویتمحور، این آئین کهن را در بستری برای بازخوانی و احیای هویت ایرانی اسلامی بررسی میکند. این برنامه با اتکا به روایتهای اصیل، ادبیات فاخر، گفتگو با اندیشمندان و بازخوانی سنتها، یلدا را به فرصتی برای تقویت هویت جمعی، خودآگاهی فرهنگی و پیوند نسلها تبدیل میکند.
«به وقت یلدا» عنوان ویژهبرنامه رادیو گفتوگو است که با محوریت یلدای اقوام ایرانی، حضور هنرمندان و چهرههای پیشکسوت و نگاهی فرهنگی، اجتماعی و آئینی به این شب کهن از ساعت ۱۹ روی آنتن میرود. آیتمهای گزارشی مردمی، معرفی کتاب یلدایی و گفتگو درباره خوراکیهای سنتی یلدا با حضور سرآشپز ز دیگر بخشهای برنامه است.
رادیو ورزش و دورهمی با ورزشکاران
«یک دقیقه وقت اضافه» نام ویژه برنامه شب یلدای شبکه رادیویی ورزش است. در این برنامه با ورزشکاران، پیشکسوتان و برنامهسازان رادیو ورزش گفتگو میشود. همچنین یاد درگذشتگان این شبکه نیز گرامی داشته میشود. آیتمهایی مانند «مرشد و بچه مرشد»، «داستانک» و «تفال به حافظ» نیز از بخشهای مختلف این برنامه است.
برنامه «جمع یلدایی» از ساعت ۲۲ با هدف حفظ گرمای آئین یلدا در رادیو سلامت طراحی شده و بخشهای اصلی آن بر تعامل با شنوندگان متمرکز است. مهمترین بخش این برنامه، مسابقه حافظخوانی است که در آن ویدئوهای ضبط شده از سوی مردم در کانال بله رادیو بارگذاری شدهاند. همچنین گزارشهایی از حال و هوای مشاغل و افرادی است که شب یلدا را در شیفت کاری سپری میکنند نیز پخش میشود.
رادیو معارف برنامهای با عنوان «از چلهنشینی تا معرفت» تدارک دیده است. این برنامه با حفظ فضای شاد و در عین حال معرفتافزا، تلاش دارد مفاهیم عمیق دینی را در قالبی صمیمی به مخاطبان منتقل کند. استفاده از احادیث مرتبط با صلهرحم، مهربانی و پیوندهای خانوادگی متناسب با شب یلدا، از محورهای اصلی برنامه است.
برنامه «پیشکش زمستان» با هدف ارائه اطلاعات کاربردی درباره تولید و بازار محصولات پاییزی روی آنتن رادیو اقتصاد میرود. در این برنامه با تولیدکنندگان هندوانه، انار، پسته، ساعت و حتی جوجه یکروزه گفتگو میشود.کارشناس برنامه با شوخیها و تحلیلهای بامزه، فضای گفتوگوها را به سمت طنز میبرد تا ضمن انتقال مفاهیم اقتصادی، حال و هوایی شاد برای شنوندگان فراهم شود.
یلدای رادیو نمایش با حضور میرطاهر مظلومی
برنامه «شب یلدا» از ساعت ۲۰ روی آنتن رادیو نمایش میرود. این برنامه چهار ساعته با حضور جمعی از هنرمندان تدارک دیده شده و شامل بخشهای متنوعی چون گفتگو و خاطرهگویی، نمایشهای زنده، قصهخوانی، حافظخوانی و ایرانگردی است. از مهمانان این برنامه میتوان به بهار قاسمی، بیوک میرزایی، حمیدرضا هدایتی، سوسن مقصودلو، میرطاهر مظلومی، نادر سلیمانی، بهرام ابراهیمی، سیروس همتی و امیر تاجیک اشاره کرد.
ساجد قدوسیان تهیهکنندگی برنامه یلدایی رادیو پیام با نام «دور هم باشیم» را به عهده دارد که از ساعت ۱۸ پخش میشود. از بخشهای مهم این برنامه میتوان به «هر یک ساعت تفال»، «گزارش از استانهای مختلف»، «پخش اجرای نقالی» و «شاهنامه خوانی» با صدای زندهیاد مرشد ولیالله ترابی اشاره کرد. آیتمهای پلیس، بهداشت و سلامتی و خبر رادیو پیام به صورت زنده و با حضور عوامل این بخشها اجرا میشود و یک بخش مستند با محوریت دفاعمقدس ۱۲ روزه پخش خواهد شد. همچنین محمدجعفر محمدزاده و سعید بیابانکی نیز در برنامه حضور دارند.
