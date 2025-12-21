  1. استانها
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۹

شب یلدا با طعم کتاب و قصه در کتابخانه‌های عمومی اسلام‌آبادغرب

کرمانشاه- جشن یلدای کودکانه با محور کتاب، قصه‌گویی و آیین‌های سنتی ایرانی، همزمان با شب یلدا در کتابخانه زنده‌یاد رکسانا میناشی اسلام‌آباد غرب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن شب یلدا، بخش کودک کتابخانه زنده‌یاد رکسانا میناشی اسلام‌آباد غرب عصر یکشنبه، میزبان جشن فرهنگی هنری ویژه‌ای با حضور کودکان و مادران بود؛ جشنی که با هدف ترویج آئین‌های کهن ایرانی و تقویت پیوند کودکان با کتاب، مطالعه و فرهنگ برگزار شد.

این برنامه فرهنگی به همت کتابخانه‌های عمومی و با فضاسازی متناسب با آئین شب یلدا برگزار شد و تلاش داشت ضمن ایجاد فضایی شاد و صمیمی، کودکان را با سنت‌های اصیل ایرانی در کنار کتاب و قصه آشنا کند.

در آغاز مراسم، فضای بخش کودک کتابخانه با برپایی کرسی سنتی و نمادهای یلدایی حال و هوای بلندترین شب سال را به خود گرفت و کودکان در کنار خانواده‌های خود در این برنامه حضور یافتند.

در ادامه، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با مشارکت فعال کودکان اجرا شد که از جمله آن‌ها می‌توان به شاهنامه‌خوانی، حافظ‌خوانی، شعرخوانی و قصه‌گویی توسط کودکان اشاره کرد؛ برنامه‌هایی که با استقبال و مشارکت پرشور اعضای کودک همراه بود.

اجرای نمایش عروسکی نیز از دیگر بخش‌های این جشن یلدایی بود که با هدف ایجاد نشاط، تقویت خلاقیت و علاقه‌مندی کودکان به کتاب و داستان، در فضایی شاد و آموزشی برگزار شد و لحظاتی به‌یادماندنی را برای حاضران رقم زد.

