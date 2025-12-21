به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن شب یلدا، بخش کودک کتابخانه زنده‌یاد رکسانا میناشی اسلام‌آباد غرب عصر یکشنبه، میزبان جشن فرهنگی هنری ویژه‌ای با حضور کودکان و مادران بود؛ جشنی که با هدف ترویج آئین‌های کهن ایرانی و تقویت پیوند کودکان با کتاب، مطالعه و فرهنگ برگزار شد.

این برنامه فرهنگی به همت کتابخانه‌های عمومی و با فضاسازی متناسب با آئین شب یلدا برگزار شد و تلاش داشت ضمن ایجاد فضایی شاد و صمیمی، کودکان را با سنت‌های اصیل ایرانی در کنار کتاب و قصه آشنا کند.

در آغاز مراسم، فضای بخش کودک کتابخانه با برپایی کرسی سنتی و نمادهای یلدایی حال و هوای بلندترین شب سال را به خود گرفت و کودکان در کنار خانواده‌های خود در این برنامه حضور یافتند.

در ادامه، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با مشارکت فعال کودکان اجرا شد که از جمله آن‌ها می‌توان به شاهنامه‌خوانی، حافظ‌خوانی، شعرخوانی و قصه‌گویی توسط کودکان اشاره کرد؛ برنامه‌هایی که با استقبال و مشارکت پرشور اعضای کودک همراه بود.

اجرای نمایش عروسکی نیز از دیگر بخش‌های این جشن یلدایی بود که با هدف ایجاد نشاط، تقویت خلاقیت و علاقه‌مندی کودکان به کتاب و داستان، در فضایی شاد و آموزشی برگزار شد و لحظاتی به‌یادماندنی را برای حاضران رقم زد.