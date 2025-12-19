الهه سلحشور تهیه‌کننده ویژه‌برنامه رادیو صبا در شب یلدا به خبرنگار مهر گفت: برنامه «یلدا کنار» با محوریت جشن شب یلدا و معرفی آداب و سنت‌های اصیل این شب کهن ایرانی روی آنتن می‌رود. «یلدا کنار» با اجرای مشترک و همراهی سایر مراکز استانی رادیو، تلاش می‌کند فضایی گرم و صمیمی برای مخاطبان ایجاد کند و با آیتم‌های متنوع، لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز را در بلندترین شب سال برای شنوندگان رقم بزند.

به گفته سلحشور، این ویژه‌برنامه میزبان هنرمندانی همچون امیر پارسی، فرهاد بشارتی، ماشالله وروایی و سیدحسین موسوی از بازیگران مجموعه «نون خ» خواهد بود و همچنین بهروز مسائلی و مینا نوروزی نیز در جمع مهمانان برنامه حضور دارند.

وی با اشاره به بخش‌های متنوع این برنامه افزود: ارتباط زنده با مراکز استانی لرستان، کردستان، گیلان، بوشهر، فارس و خراسان رضوی از جمله بخش‌های «یلدا کنار» است که حال‌وهوای آیین‌های شب یلدا در نقاط مختلف کشور را به گوش شنوندگان می‌رساند. گفت‌وگو با خانواده شهدای جنگ ۱۲روزه، آیتم حافظ‌خوانی و مرور مراسم و آداب شب یلدا در کشورهای دیگر نیز از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است.

سلحشور در پایان گفت: ویژه‌برنامه «یلدا کنار» یکشنبه ساعت ۱۹ با اجرای آرمان غفاریان، شیوا رضایی‌زاده و حمید پارسا از رادیو صبا پخش می‌شود و تلاش دارد شبی صمیمی، فرهنگی و خاطره‌انگیز را برای مخاطبان رقم بزند.