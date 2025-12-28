به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام نشان دهنده تلاش دولت چین برای شکل دادن سریع هوش مصنوعی مخصوص مصرف کنندگان با استفاده از الزامات ایمنی و اخلاقی است. قوانین پیشنهادی برای تمام محصولات و سرویسهای هوش مصنوعی که برای عموم مردم چین عرضه میشوند و ویژگیهای شخصیتی انسانی و سبک ارتباطات انسانی را شبیه سازی می کنند و از سوی دیگر از طریق متن، عکس، صوت، ویدئو یا ابزارهای دیگر با کاربران به طور احساسی تعامل میکنند، اجرا خواهد شد.
پیش نویس قوانین نشان دهنده رویکرد رگولاتوری است که تهیه کنندگان را وادار میکند درباره استفاده بیش از حد به کاربران هشدار دهند و هنگامی که نشانگان اعتیاد در آنها پدیدار میشود، مداخله انجام دهند.
طبق این الزامات پیشنهادی تهیه کنندگان سرویس مسئولیت ایمنی را از طریق چرخه عمر محصول و ایجاد سیستمهایی برای بررسی الگوریتمها، امنیت داده و حفاظت از دادههای خصوصی را برعهده خواهند داشت.
دیگر هدف این قوانین ریسکهای روانشناختی احتمالی است. تهیه کنندگان ملزم هستند وضعیت سلامتی کاربر را شناسایی و احساسات وی را ارزیابی کنند. همچنین آنها باید سطح وابستگی افراد به سرویس را نیز بسنجد. اگر مشخص شود کاربران احساسات شدیدی یا رفتار اعتیادآور دارند، تهیه کنندگان باید اقدامات لازم برای دخالت را انجام دهند.
