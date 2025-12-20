ورمقانی: مکتب شهید سلیمانی، مکتب تعهد، اخلاق و حل مشکلات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی، بعدازظهر شنبه در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی هفته هنر مقاومت که به میزبانی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در سالن اندیشه پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان و ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، مقاومت را «هنری به تمام معنا» توصیف کرد.

وی با اشاره به ایستادگی جبهه مقاومت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: مقابله گروه‌های مقاومت با کمترین امکانات نظامی و با تکیه بر ایمان الهی، نمونه‌ای بارز از هنر مقاومت است و نام‌گذاری هفته‌ای با عنوان «هفته هنر مقاومت» بیانگر اهمیت این رویکرد فرهنگی و اعتقادی است.

ورمقانی با توصیه به مطالعه کتاب «مکتب سلیمانی» افزود: این مکتب چیزی جز تعهد، اخلاق، خدمت به مردم، ایستادگی در برابر ظلم و مبارزه با جریان‌های تکفیری نیست و امروز به‌عنوان چراغ راه مبارزه با استکبار، مورد توجه ملت‌ها و گروه‌های آزادی‌خواه قرار گرفته است.

وی با قدردانی از حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان به‌دلیل برنامه‌ریزی منسجم برای هفته هنر مقاومت، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی استان باید در برگزاری هرچه بهتر این برنامه‌ها، حوزه هنری را همراهی و حمایت کنند.

هنر؛ زبان ماندگار مقاومت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به تلاش دشمن برای به فراموشی سپردن مکتب شهید سلیمانی گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای مقابله با جنگ تبلیغاتی جبهه ظلم و تبیین درست مفهوم مقاومت است.

وی زبان هنر را ابزاری ماندگار برای انتقال پیام مکتب شهید سلیمانی دانست و ادامه داد: اجرای نمایش‌های هنری، برپایی نمایشگاه‌ها، شب‌های خاطره، نمایش فیلم‌های سینمایی و مستند، محافل ادبی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها از جمله برنامه‌های ارزشمندی است که برای این هفته پیش‌بینی شده و نیازمند همکاری همه‌جانبه است.

ورمقانی با تأکید بر اهمیت مخاطب قرار دادن نسل جوان خاطرنشان کرد: باید واقعیت‌های میدانی امروز و نقشه‌های استکبار جهانی برای ایران و جهان را بدون توجه به گرایش‌های سیاسی، با زبان هنر و منطق برای جوانان تبیین کرد.

وی در پایان، نقش هنرمندان را در تداوم و ترویج فرهنگ مقاومت بسیار مهم دانست و تأکید کرد: تولید آثار فاخر، اثرگذار و دارای ارزش هنری، با حمایت متولیان فرهنگی، می‌تواند مکتب شهید سلیمانی را به‌عنوان یک فرهنگ زنده و جهانی ماندگار کند.