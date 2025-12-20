به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی، بعدازظهر شنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی هفته هنر مقاومت که به میزبانی حوزه هنری استان و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان در سالن اندیشه پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار شد، جزئیات برنامههای این هفته را تشریح کرد.
وی با گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: ۸ تا ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ بهعنوان هفته هنر مقاومت و در قالب پنجمین کاروان «روایت حبیب»، همزمان با سایر نقاط کشور، برنامههای متنوعی با بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان استان کردستان اجرا خواهد شد.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان افزود: انتظار میرود دستگاههای اجرایی و فرهنگی استان با همراهی و همکاری لازم، حوزه هنری را در تحقق اهداف این هفته که تبیین فرهنگ مقاومت برگرفته از مکتب شهید سلیمانی است، یاری کنند.
فرهادی با اشاره به جایگاه هنر در انتقال مفاهیم ارزشی گفت: هفته هنر مقاومت فرصتی مغتنم برای تبیین، تعمیق و درونیسازی مفاهیم ایثار، مقاومت و شهادت با زبان هنر است و هنرمندان در رشتههای مختلف میتوانند نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنند.
وی ادامه داد: در این هفته، هنرمندان عرصههای مختلف هنری در کنار حوزه هنری و سایر دستگاههای فرهنگی و هنری استان، به تولید و ارائه آثار با محوریت فرهنگ مقاومت خواهند پرداخت.
شبهای خاطره و برنامههای نمایشی
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به برنامههای محوری این هفته بیان کرد: برگزاری دو «شب خاطره» در شهرستانهای سنندج و بیجار از جمله برنامههای شاخص هفته هنر مقاومت است که شامل شب خاطره شهید ترابیان در بیجار و برنامه «روایت حبیب» با حضور همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی در سنندج خواهد بود.
وی افزود: اجرای تئاتر «بچههای مسجد» در مساجد سطح شهر سنندج، سه اجرای صحنهای تئاتر، برگزاری ورکشاپ تولیدمحور کاریکاتور و برپایی نمایشگاههای هنرهای تجسمی در گالریهای استان از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این هفته است.
فرهادی با تأکید بر نقش موسیقی و سرودهای حماسی در هنر مقاومت گفت: با همکاری گروه موزیک ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک پرفورمنس موسیقایی با اجرای سرودها و نواهای حماسی دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در پیادهراه فردوسی سنندج برگزار خواهد شد که مقدمات اجرای آن در حال انجام است.
وی در پایان به سایر برنامههای فرهنگی این هفته اشاره کرد و افزود: معرفی زندگی شهدا و مفاخر استان و کشور، اجرای برنامه «قصههای خوب برای بچههای خوب» در ۱۰ مدرسه شهر سنندج و برگزاری هفته فیلم مقاومت، از دیگر برنامههایی است که حوزه هنری کردستان مسئولیت اجرای آنها را بر عهده دارد.
